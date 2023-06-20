Про це 24 Каналу заявив радник лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка. Він зауважив, що так диктатори спробують залякати Захід і розділити західні країни в підтримці України.

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"Мета – підняти ставки, покласти останню карту на стіл – карту ядерної зброї. Щоби в західних державах, у Франції, Іспанії, Сполучених Штатах і в Канаді суспільства тиснули на свої уряди, щоб зупинити підтримку України", – наголосив Вячорка.

Та не цей шантаж не можна вестися. Шантажисти мають отримати санкції, а не поступки. Тому дуже важливо чітко реагувати з ще більшим тиском на режим Лукашенка та Путіна, ще більшою підтримкою для України.

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Інтерв'ю Скабєєвої з самопроголошеним президентом Білорусі зробили спеціально в антуражі серед військових автівок, у лісі, щоби показати, наскільки білоруський диктатор "мілітаризований". Мовляв, готовий на серйозні кроки – запуск ракет. Усе, щоби більше залякати світ та ще більше тиснути на Україну.

Сам Лукашенко поводиться як такий "Mad Men". З книг Макіавеллі знаємо, коли твій противник поводиться нелогічно, нераціонально, ти не знаєш, чого від нього можна чекати. Це теж такий елемент непередбачуваності для іншої сторони,

– зауважив радник лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

Чи буде ця ядерна зброя використана – ніхто не знає. Утім цього, переконаний Франак Вячорка, виключати не можна.

"Коли нині вони розігрують цей спектакль і так серйозно говорять про запуск ядерної зброї, то ще їм залишається насправді її застосувати", – припустив радник лідера опозиції Білорусі.

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