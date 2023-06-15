Пусть выбирает: гроб или пакет, – Максакова разнесла жалкие планы Скабеевой "на Киев"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева побывала в Беларуси, где взяла интервью у Александра Лукашенко. Также Скабеева обнародовала в сети фото в военной форме и написала, что якобы в 200 километрах от Киева.

Но Скабеевой лучше бы подходила та же парадная форма, с которой более года назад пытались идти россияне. Об этом 24 Каналу заявила оперная артистка, видеоблогер и экс-депутат госдумы России Мария Максакова.

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"Также что-то ворча. И были после этого аккуратно разложены по гробам – кому повезло. А кому менее повезло – аккуратно по полиэтиленовым черным мешкам", – сказала Максакова.

Не тот костюм

По мнению экс-депутата госдумы России, российская пропагандистка как настоящая "ефрейторка" должна держать "марку" и не быть в какой-то камуфляжной форме, а появиться в яркой одежде. Все, как во время своих "помойных" пропагандистских шоу.

Собственно, ее так было бы проще и быстрее установить, идентифицировать и отправить обратно по дороге, как бывает часто, в полиэтиленовых черных мешках,

– подчеркнула оперная артистка.

Видеоблогер убеждена, что российская пропагандистка лжет по поводу своей локации. Мол, Скабеева никогда бы не стала столь смелой.

"Она бы даже в этом костюме не доползла бы. Разве, если бы за ней следовали ФСО с путинскими чемоданами. Даже туда, куда она забрела в этой форме, все равно выглядит как-то крайне бледно", – отметила Мария Максакова.

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Рецепт от ВСУ

Кроме собственного костюма, пропагандистке не хватает "свиты" – других пропагандистов.

"Вся их компания, весь этот "помойный балаган" перестал бы мучить других и сами бы перестали мучиться неизлечимыми болезнями. Думаю, что по известному рецепту от ВСУ они бы перестали распространять заразу как информационную, так и обычную", – добавила экс-депутат госдумы России.

Скабеева была в Беларуси