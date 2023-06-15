Та Скабєєвій краще б пасувала та сама парадна форма, з якою понад рік тому намагалися йти росіяни. Про це 24 Каналу заявила оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова.

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"Також щось бурчавши. І були після цього акуратно розкладені по домовинах – кому пощастило. А кому менш пощастило – акуратно по поліетиленових чорних мішках", – сказала Максакова.

Не той костюм

На думку ексдепутатки держдуми Росії, російська пропагандистка як справжня "єфрейторка" мала б тримати "марку" й не бути в якійсь камуфляжній формі, а з'явитися в яскравій одежі. Усе, як під час своїх "помийних" пропагандистських шоу.

Власне, її б так було простіше та швидше встановити, ідентифікувати й відправили назад по дорозі, як буває часто, в поліетиленових чорних мішках,

– наголосила оперна артистка.

Відеоблогерка переконана, що російська пропагандистка бреше щодо своєї локації. Мовляв, Скабєєва ніколи б не стала настільки сміливою.

"Вона б навіть в цьому костюмі не доповзла б. Хіба, якби за нею йшли б ФСО з путінськими валізами. Навіть туди, куди вона забрела в цій формі, все одно виглядає якось вкрай блідо", – зауважила Марія Максакова.

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Рецепт від ЗСУ

Окрім власного костюма, пропагандистці не вистачає "світи" – інших пропагандистів.

"Вся їх компанія, весь цей "помийний балаган" перестав би мучити інших і самі б перестали мучитися невиліковними хворобами. Думаю, що за відомим рецептом від ЗСУ вони б перестали поширювати заразу як інформаційну, так і звичайну", – додала ексдепутатка держдуми Росії.

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