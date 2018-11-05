Ольга Сумская показала, как наслаждается осенью: фото
Украинская актриса Ольга Сумская решила устроить фотосессию на фоне осенних пейзажей.
52-летняя Сумская выложила снимки в Іnstagram. На кадрах актриса позирует в желтых листьях, радуясь осенний поре. Ольга также добавила, что не обрабатывала снимки фотофильтрами.
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"Осенние цвета... Сплошное наслаждение", – написала Сумская.
Напомним, что в августе 2018 года Сумской исполнилось 52 года и как считают большинство ее сторонников, выглядит актриса отлично.
Источник: 24 Канал
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