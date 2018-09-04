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Оля Полякова и Леся Никитюк приняли участие в модном показе: фото

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Оля Полякова и Леся Никитюк на показе Atelier Andre Tan
Оля Полякова и Леся Никитюк на показе Atelier Andre Tan / lime.apostrophe.ua

Дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию Atelier Andre Tan в рамках Ukrainian Fashion Week. Он вывел на подиум звезд украинского шоу-биза и моделей плюс-сайз.

Так, в показе принимали участие певица Оля Полякова, ведущая Леся Никитюк и девушки из модельного реалити-шоу "Модель XL".

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Оля Полякова

Леся Никитюк

Полякова дефилировала в лаковом плаще и коротких шортах, которые сочетала с укороченным жакетом, а Никитюк вышла в белом платье-футболке с надписью SuperStar.

Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова

Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова

Фото: lime.apostrophe.ua

 

Открыла показ @andre_tan_official #оляполякова #andretan

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

 

Теги: LifeStyle Мода Леся Никитюк Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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