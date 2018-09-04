Оля Полякова и Леся Никитюк приняли участие в модном показе: фото

Дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию Atelier Andre Tan в рамках Ukrainian Fashion Week. Он вывел на подиум звезд украинского шоу-биза и моделей плюс-сайз.

Так, в показе принимали участие певица Оля Полякова, ведущая Леся Никитюк и девушки из модельного реалити-шоу "Модель XL".

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Оля Полякова

Леся Никитюк

Полякова дефилировала в лаковом плаще и коротких шортах, которые сочетала с укороченным жакетом, а Никитюк вышла в белом платье-футболке с надписью SuperStar.

Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова

Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова

Фото: lime.apostrophe.ua

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official) 3 Вер 2018 р. о 3:59 PDT