Оля Полякова и Леся Никитюк приняли участие в модном показе: фото
Дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию Atelier Andre Tan в рамках Ukrainian Fashion Week. Он вывел на подиум звезд украинского шоу-биза и моделей плюс-сайз.
Так, в показе принимали участие певица Оля Полякова, ведущая Леся Никитюк и девушки из модельного реалити-шоу "Модель XL".
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Оля Полякова
Леся Никитюк
Полякова дефилировала в лаковом плаще и коротких шортах, которые сочетала с укороченным жакетом, а Никитюк вышла в белом платье-футболке с надписью SuperStar.
Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова
Леся Никитюк, Андре Тан, Оля Полякова
Фото: lime.apostrophe.ua
Источник: 24 Канал
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