Он – красавчик, – Резников о Лаврове, который своими заявлениями помогает с оружием от Израиля.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Израиль пытался держать нейтралитет. Впрочем, скандальное заявление Лаврова, в котором министр МИД России сравнил Зеленского с Гитлером, быстро изменило позицию Тель-Авива.
Об этом в эфире единого телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников. В ходе разговора он в шутку назвал Лаврова "проукраински настроенным" политиком, сделавшим все возможное, чтобы сблизить Украину и Израиль, сообщает 24 канал.
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Израиль наконец-то перешел на сторону Украины
По словам министра обороны Украины, мир начинает серьезнее относиться к нашей проблеме. Если раньше западные страны были готовы предоставлять нам несколько касок, то сейчас они передают необходимое вооружение. Большую роль в этом сыграли и заявления русских политиков, которые помогли объединить против себя ряд стран.
Громкий международный скандал спровоцировало антисемитское заявление министра МИД России Сергея Лаврова. В интервью телекомпании Mediaset он выразил "свое мнение", что "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи". После этого Израиль резко изменил нейтральную позицию.
Израиль долго держал баланс – ни с Украиной, ни с Россией, но после заявлений Лаврова вопрос поставки оружия из Израиля почти решен,
– заявил Резников.
Он пошутил, что Лавров как "проукраински настроенный" министр сделал все возможное, чтобы Израиль наконец-то вернулся к нам.
После всех высказываний Лаврова, он красавчик, я считаю,
– подытожил министр обороны.
Историческая ошибка России: что сказал Лавров
- Глава МИД России Сергей Лавров сравнил Владимира Зеленского, являющегося евреем с Гитлером, заявив, что тот тоже имел еврейскую кровь. Более того он посмел заявить, что "самые ожесточенные антисемиты обычно евреи".
- Эти высказывания сразу осудил весь мир. Глава МИД Израиля Яир Лапид подчеркнул, что такие слова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой.
- В Офисе Президента подчеркнули, что антисемитские выпады министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления министра "откровенно антисемитскими" и добавил, что подобные заявления свидетельствуют, что Россия является правопреемником нацистской идеологии.
- Глава ОП Андрей Ермак назвал это пещерным антисемитизмом.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии Лаврова оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа.
- За слова своего подчиненного пришлось извиняться российскому президенту Владимиру Путину. Он пообщался с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом и дал разъяснения относительно отношения России к еврейскому народу и памяти Холокоста.
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