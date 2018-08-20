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Он у нее уже в печенке сидит, – экс-советник Белого дома об отношениях Дональда и Мелании Трамп

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / instyle.com

Отношения президентской четы США всегда оказываются в эпицентре новостей. Однако скрыть семейные конфликты Дональд Трамп и прелестная Мелания иногда не в силе. Мнение, что пара переживает не лучшие времена, подтвердила экс-советник Президента США Омароса Ньюман-Маниголт.

Об этом сообщает US Magazine.

Экс-сотрудница Белого дома называет Дональда Трампа не иначе, как "мракобес, расист и мизогин". По словам Омаросы Ньюман-Маниголт, Президент США всегда желает женского внимания. Кроме этого, мужчина приударяет за всеми женщинами, иногда переходя грань.

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"Дональд Трамп клеится ко всем женщинам. Он ведет себя неподобающим образом со всеми. И да, это касается и меня. Я вхожу в число тех женщин, которым Дональд Трамп говорил неподобающие слова", – заявила Омароса Ньюман-Маниголт.

Вероятно, из-за этого и возникают ссоры Дональда Трампа с его очаровательной женой Меланией. Отношения президентской четы находятся на грани развода, убеждена экс-советник Белого дома.

Это мое личное мнение, как человека, который знает их уже 15 лет. Я знала Меланию, когда она еще была помолвлена с Трампом, не замужем, а только помолвлена... Могу вам сказать, что она ожидает подходящего времени (для развода, – ред.). Он у нее уже в печенке сидит, и вы увидите, как она будет делать публичные заявления, которые будут противоречить тому, что говорит ее муж,
– заверила Омароса Ньюман-Маниголт.

 

На такие резонансные заявления отреагировал Дональд Трамп. В Twitter президент США написал эмоциональный пост, обозвав экс-соратницу.

"Когда даешь сумасшедшей скулящей нищенке шанс, ты даешь ей работу в Белом доме, думаю, из этого просто ничего не получилось. Молодец, генерал Келли, что быстро уволили эту собаку!" – написал Дональд Трамп.

Напомним, что ранее Омароса Ньюман-Маниголт заявляла, что Мелания Трамп намеренно подбирает одежду, которой она троллит своего мужа и создает ему дополнительные проблемы. К примеру, первая леди отправилась проведать детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в куртке с надписью "Мне действительно все равно, а вам?".

Теги: LifeStyle Новости США Дональд Трамп Скандал Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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