"Они верили, а их казнили": родные защитников "Азовстали" провели акцию из-за теракта в Еленовке

Родственники защитников Мариуполя призвали США и весь демократический мир признать россию государством-спонсором терроризма. Также они подвергли критике действия Красного Креста, который гарантировал безопасность находившимся в Еленовке украинским военнопленным.

В Киеве 30 июля прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". Также во время мероприятия вспомнили и решительно осудили произошедшую накануне трагедию – российский удар по колонии в Еленовке, где могут находиться украинские бойцы.

Актуально российское посольство публично поддерживает "унизительную казнь" для бойцов полка Прокопенко

"Сложив оружие, ребята надеялись, что их обменяют"

"россия – страна, населенная кретинами, насильниками, убийцами, мародерами"

На Софийской площади в Киеве собралось несколько десятков человек. Среди них были родственники военнопленных защитников Мариуполя. Активисты назвали теракт в Еленовке позорной казнью.

"Россияне поступали так всегда с теми, кого они не смогли победить. Они поступают так постоянно – подло, коварно, из-за спины. Они не знают, что такое честь, они не знают, что такое доблесть. Все, на что они способны", – пытать и убивать пленных, пытать и убивать людей, которые не способны сейчас дать им отпор", – подчеркнули они.

Родственники защитников Мариуполя также призвали Соединенные Штаты, Европейский Союз, остальные страны мира признать россию страной-террористом.

россия – страна, населенная кретинами, насильниками, убийцами, мародерами. С ними нельзя вести никаких переговоров. Никакие переговоры с россиянами ничего не стоят. То, что они сделали вчера, не поддается пониманию. Каждый защитник Мариуполя, который воюет на фронте, будет искать и убивать каждого причастного к этому преступлению",

– отметили родственники защитников "Азовстали".

Родственники защитников Мариуполя призвали мир признать россию государством-спонсором терроризма / фото Алины Туришин для 24 канала

8 лет назад с Софийской площади на Восток уехали будущие защитники Мариуполя

Жена командира одного из мариупольских полков Дениса Прокопенко Екатерина напомнила, что 8 лет назад именно на Софийской площади, где сегодня состоялось мероприятие, собралась первая группа, которая поехала на восток защищать наше государство.

Вчера их собратьев цинично убили. Представьте ночь. Безоружные, беззащитные люди спят. Враг коварно и тайно убивает их без суда и следствия. Мы сражаемся с варварами, которые не знают, что такое свобода, честь, человечность. Защитники "Азовстали" спасли страну. Каждый из нас должен заступиться за них,

– сказала она.

На акцию пришла Диана вместе с матерью: девочке – 4 года, ее отец был на "Азовстале" / Фото 24 канала, Алины Туришин

Мир должен защитить защитников "Азовстали"

Екатерина Прокопенко добавила, что семьям гарантировали безопасность родных. Однако вместо этого их "казнили под покровом ночи". Она призвала мир защитить защитников "Азовстали", дать право украинцам на защиту и дать оружие на защиту.

Сложив оружие, ребята надеялись, что их обменяют. Ребята верили в договоренности, верили, что у россии будет хоть капля чести российского офицера, о которой они постоянно кричат в своих пропагандистских каналах. Они верили, что к ним будет серьезное отношение. Пытки, зверства и убийства. Сколько еще можно нам терпеть все это, сколько нам можно верить?

– подчеркнула она.

Акция в поддержку защитников Мариуполя в Киеве / Фото 24 канала, Алины Туришин

Прокопенко отметила, что "ценности демократии ежедневно позорно нарушаются и нет управы на российскую сторону. Просто на глазах рушится этот весь статус-кво и вся демократическая парадигма".

Мы призываем и просим США признать россию государством-спонсором терроризма. Мы здесь, чтобы кричать обо всей этой постыдности, об этом геноциде украинских военных. Мы терпели все это время. Это тотальное нарушение всех норм, правил всех функций Женевской конвенции. Мы призываем весь демократический мир приобщиться к признанию россии спонсором терроризма. Поддержать нас, поддержать настоящих воинов, героев "Азовстали",

– сказала она.

По словам Прокопенко, никакие представители организаций, которым доверяли, на которые надеялись, что они что-то делают, что они защитят, что они будут следить за всеми международными нормами и правилами обращения с военнопленными, не сделали этого.

Екатерина Прокопенко / Фото 24 канала, Алины Турышин

Я разочарована от "импотентности" этого мира, который ничего не может сделать с нацистским государством, российским государством, для которого ценности человеческой жизни вообще ничего не стоят. Которое просто каждый день подтверждает свои фашистские амбиции, убивая украинцев, убивая наших военнопленных,

– подчеркнула женщина.

Родственники призвали мир спасти защитников "Азовстали" / Фото 24 канала, Алины Туришин

К теме Гарантию сохранения жизни цинично нарушили: родные защитников "Азовстали" обратились к миру

"Они выстояли все это, они пережили это"

Родственники бойцов добавили, что те сделали в Мариуполе все возможное и невозможное, выстояв 86 дней.

"Они выстояли все это, они пережили это. Они перешли из одного ада в другой ад. Если мы будем молчать, мы никогда не увидим больше наших ребят", – сказали они.

Добавим, что патронатная служба защитников Мариуполя сообщила, что оккупанты выложили списки некоторых погибших и раненых после преступления в Еленовке. Патронатная служба предупреждает, что не дает гарантии, что он точный.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина пока не получила списки погибших военнопленных в Еленовке.

ВАЖНЫЙ перехват СБУ об Еленовке: смотрите видео