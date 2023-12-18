Они знали, как это делать, – Залужный назвал уволенных военкомов "профессионалами"

Валерий Залужный прокомментировал увольнение всех военнослужащих в рамках вопроса мобилизации. Он отметил, что они были профессионалами, а "сейчас их нет".

Напомним, все областные военкомы были уволены решением Владимира Зеленского в августе этого года. Это произошло после громких скандалов и проверок в территориальных центрах комплектования.

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Залужный о военкомах

В кулуарах презентации Государственного оператора тыла 18 декабря Валерий Залужный пообщался с журналистами и прокомментировал процесс мобилизации. В ответ на вопрос, как повлияло увольнение областных военкомов на эффективность мобилизации, Залужный отметил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".

Также во время разговора Главнокомандующий отметил, что вопрос мобилизации нужно вернуть в те пределы, которые работали раньше. Однако речь не об усилении процесса.

Его (процесс мобилизации – 24 Канал) просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше,

– сказал Залужный.

Скандалы с уволенными военкомами

В июле 2023 года разразился громкий скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова, который за время полномасштабного вторжения нажил в Испании автомобилей и недвижимости на миллионы долларов. Мужчину задержали и суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета. Удалось арестовать имущество, приобретенное в Испании.

Также в незаконном обогащении заподозрили бывшего руководителя Днепропетровского областного ТЦК, обогатившегося на 9 миллионов – тоже за время войны. Его состояние значительно превысило официальные доходы.

Подобные ситуации привели к масштабному интересу деятельностью других областных военкомов. ДБР и Офис генпрокурора провели обыски и задержания в разных регионах Украины. Следствие установило, что отдельные представители областных военкоматов брали взятки, помогали избежать мобилизации, ездили за границу сами и иногда создавали схемы незаконного пересечения границы для уклонистов, вместе с членами ВВК подделывали документы.