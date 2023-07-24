Мобилизация продолжается летом: что известно о возможном введении єБронювання

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. В будущем запланировано ввести єБронювання.

єБронювання смогут воспользоваться украинские предприятия, учреждения и организации. Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко, информирует 24 Канал.

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Что известно об онлайн-бронировании в Украине

По словам Фоменко, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация.

И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование,

– объяснил он.

Затем в электронном документе будет QR-код, который можно распечатать. Это и будет подтверждением того, что мужчина забронирован. Этот QR-код может предоставляться, например, при проверке документов или при вручении повестки.

Когда заработает єБронювання

Фоменко подчеркнул, что сейчас Минэкономинки и Министерство цифровой трансформации занимаются разработкой онлайн-сервиса єБронювання. На это могут потратить около трех месяцев. То есть ждать сервис можно осенью этого года.

"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", – добавил Фоменко.

В Украине изменили правила бронирования

Новые изменения предполагают: