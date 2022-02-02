Оно для защиты, – Зеленский объяснил, для чего Украине оружие от партнеров

Владимир Зеленский подчеркнул, что Запад поставляет Украине оружие для того, чтобы она могла защититься в случае нападения России. То есть вооружение не предназначено для наступления.

Мы думаем только о мире, – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что для Украины важны только мир и деоккупация территорий. Об этом Зеленский сказал на брифинге с премьер-министром Нидерландов.

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Я не готов сегодня публично говорить о чем и с какой страной мы договариваемся и что получаем. Для нас важно, что все это оружие это защита,

– заявил президент.

Он возмутился из-за заявлений Кремля о том, что из-за поставок оружия Киев планирует тактические шаги.

"Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину", – сказал Зеленский.

Президент заверил, что Украина больше не отдаст свои территории, "какая бы цена этого дела ни была".

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