Офицер Вермахта, сторонник НЛО и друг диктаторов: кто возглавлял ООН, которая должна была бы защищать мир

За всю историю существования, с октября 1945 года, ООН видела назначения девяти Генеральных секретарей и одного исполняющего обязанности. Среди них можно встретить разных личностей, например сторонника теорий об НЛО, слишком мягкого политика, обер-лейтенанта немецкой оккупационной армии, лучшего ученика лицея и одновременно едва ли не лучшего друга диктаторов.

Сначала исполнительным секретарем Подготовительной комиссии ООН провозгласили британца Глэдвина Джебба, а уже через несколько месяцев, в феврале 1946 года, избрали первого Генсека. Как возникла организация, которая должна была защищать мир в мире, но не справилась, и что известно о ее руководителях – читайте далее в материале 24 Канала.

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Нерешительный антигитлеровец

Первым избранным Генеральным секретарем ООН стал норвежец Трюгве Хальвдан Ли. Он участвовал в антигитлеровской коалиции, а уже после Второй мировой войны был привлечен к подготовке Устава ООН.

На посту Генерального секретаря Ли стремился остановить назревавшие конфликты: Корейская война, блокада Западного Берлина, кризис в Кашмире. Он хотел добиться международного признания для Израиля, Индонезии и КНР, не позволил войти в состав ООН франкистской Испании. Однако не смог добиться изменений к лучшему. За нерешительность первый Генсек ООН подвергался критике и подал в отставку.



Трюгве Хальвдан Ли / Библиотека Конгресса США

Тот, кто не только говорил, но и делал

Его преемником стал Даг Хаммаршельд. Второй Генсек ООН уже не только стремился, но и делал. В 1955 году он отправился на переговоры в Китай, чтобы освобождать пленных американских летчиков, которые попали в неволю во время Корейской войны. Во время визита Хаммаршельда китайская сторона согласилась освободить пленных пилотов при условии удержания Соединенных Штатов от давления и угроз.

Большое внимание он уделял и конфликтам на Ближнем Востоке, и четыре раза посещал Республику Конго, чтобы решить тамошний политический кризис. Четвертая поездка в эту страну обернулась трагедией – Генсек разбился в авиакатастрофе.



Даг Хаммаршельд / Nobel Foundation

Сторонник теорий об НЛО

Далее был бирманский дипломат У Тан, на чей срок пришлась Вьетнамская война, которую он осудил и получил испорченные отношения с США. В 1970-х он пытался привлечь внимание к проблемам окружающей среды, просматривал отчеты о так называемом "обнаружении НЛО", а потом ушел на пенсию из-за тяжелой болезни рак.



Генсек ООН У Тан / Фото Йоичи Окамото

Обер-лейтенант Вермахта

Следующим Генсеком ООН стал австрийский политик Курт Вальдхайм, который во время Второй мировой войны служил в Вермахте, где он, по разным данным, дослужился и до обер-лейтенанта. Он избежал процедуры денацификации и даже построил успешную политическую карьеру.

После проигрыша на президентских выборах Вальдхайм баллотировался на пост Генерального секретаря ООН в 1971 году. После ожесточенных баталий и нескольких туров борьбы, несмотря на нацистское прошлое, он возглавил организацию.

На председательство Вальдхайма пришелся теракт на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда во время нападения 8 палестинских террористов убили двух членов сборной Израиля, а затем взяли в заложники еще 9 человек. Вальдхайм был первым Генеральным секретарем, который посетил Северную Корею в 1979 году. Он также прилетел в Иран, пытаясь договориться об освобождении американских заложников, но его отказались принять.



Курт Вальдхайм / Библиотека Конгресса США

"Тихий" дипломат

Далее был перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, который получил должность после 16 туров голосований. Как Генеральный секретарь ООН, был сторонником "тихой дипломатии", выступал посредником при урегулировании вооруженных конфликтов и споров между государствами, и определенным образом благодаря этому и сохранил авторитет ООН.

Хавьер Перес де Куэльяр участвовал в переговорах по урегулированию конфликтов в Афганистане, Центральной Америке, на Кипре, в Персидском заливе, а также вокруг Фолклендских островов.



Хавьер Перес де Куэльяр / Ministerio de Relaciones Exteriores

Оппонент Джохара Дудаева

После "тихого" дипломата к власти пришел египетский политик Бутрос Бутрос Гали. На его период председательства пришлись геноцид в Руанде (1994 год), гражданская война в Югославии и Первая чеченская война, которую развязали россияне. Критики этого генсека обвиняют его в том, что он не смог предотвратить эти трагедии.

Первый президент Чеченской Республики Ичкерии Джохар Дудаев направил письмо Бутрос Гали с просьбой покинуть свой пост из-за недееспособности в чеченско-российской войне. Дудаев назвал назначение Бутрос Гали Генсеком ООН "не только ошибкой истории, но и нелепой случайностью".

Основными жертвами человеконенавистнической политики и идеологии русизма стали дети. Вы, господин Бутрос Гали, одинаково виновны в зверствах над беззащитными жертвами, в ужасающих разрушениях, как и их организаторы и проводники. Вашу деятельность можно квалифицировать как терроризм в мировой политике. Вам, господин Бутрос Гали, следует добровольно и безотлагательно оставить пост Генерального секретаря ООН и предстать перед Международным судом вместе с военно-политическими преступниками русизма,

– Джохар Дудаев, передано по факсу в штаб-квартиру ООН 13 июля 1995 года.



Бутрос Бутрос Гали / Фото из открытых источников

Нобелевский лауреат

После Бутроса Гали Генсеком стал дипломат из Ганы Кофи Аннан. Он много хотел, но не все смог: осудил одно из самых масштабных военных преступлений в истории мира в Сребренице и геноцид в Руанде, призвав мир взять ответственность за мирное население.

Кофи Аннан и ООН получили Нобелевскую премию мира 2001 года за основание Всемирного Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией для поддержки развивающихся стран.



Кофи Аннан / Представительство США в Женеве

Борьба с глобальным потеплением

Восьмым генеральным секретарем стал южнокорейский дипломат Пан Ги Мун. Он реформировал ООН, а наибольшее внимание уделил проблемам глобального потепления и конфликтам в странах Северной Африки.



Пан Ги Мун / АР

Лучший ученик лицея и едва ли не лучший друг диктаторов

Через несколько лет после создания ООН, в 1949 году, в столице Португалии – Лиссабоне – родился будущий девятый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он хорошо учился и стал лучшим учеником лицея. Впоследствии получил образование инженера-электротехника в Высшей технической школе. Карьеру политика начал с Социалистической партии.

До того как присоединиться к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Гутерриш провел более 20 лет на правительственной и государственной службе. Он занимал должность премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 год и в течение срока принимал активное участие в международных усилиях по урегулированию кризиса в Восточном Тиморе.

Гутерриш был избран в парламент Португалии в 1976 году, где проработал 17 лет. В то время он возглавлял парламентский комитет по вопросам экономики, финансов и планирования, а затем парламентский комитет по вопросам территориального управления, муниципалитетов и экологии. Он также был лидером парламентской группы своей партии.

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Антониу Гутерриш стал Генсеком 1 января 2017 года. На его председательство в ООН приходятся бурные времена: борьба с климатическим изменением, пандемия ковида, конфликты, что только начинают разгораться, и российско-украинская война.

Лучший ученик лицея стал едва ли не лучшим другом диктаторов. Он не называл убийц убийцами, посещал автократические режимы и не сумел пока принести мир на планету, которая не только тонет, но и пылает. Именно в такой ипостаси Гутерриш появился на обложке журнала Time летом 2019 года – как человек, который работает над решением острых проблем мира: от гуманитарных кризисов до международного терроризма, зная, что природа этих конфликтов не позволяет решить их окончательно.

Мы участвуем в предотвращении конфликтов, и мы участвуем в попытках решить (конфликты – 24 Канал) в Ливии, Йемене, Сирии, Южном Судане. Но это сферы, в которых мы можем сделать ограниченно,

– сказал Гутерриш в интервью 22 мая 2019 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Девятый Генсек ООН заявлял, что для него лично изменение климата – сфера, где ООН обязана взять на себя глобальное лидерство. Но даже с изменением климата у ООН, как и у мира в целом, получается не очень.



Антониу Гутерриш на обложке Time / Журнал Time

Европа в 2024 году протестовала против зеленого курса. Новый старый президент США Дональд Трамп намерен во второй раз вывести США из Парижского климатического соглашения, которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов. Российско-украинская война приводит к тому, что существенно увеличились выбросы парниковых газов, – это прежде всего техника, передвигавшаяся по фронту, и сожженные леса.

В перерывах между "решением" всех проблем мира Гутерриш ездит к российскому диктатору на саммит БРИКС – организации, цель которой в будущем противостоять экономическим и оборонным союзам коллективного Запада. Генсек ООН жмет руку диктатору и слушает его псевдоисторический бред, а потом возвращается в теплый дом, чтобы, видимо, подумать об изменении климата.

Современная ООН, как и ООН 50 лет назад, – призывает, беспокоится, жалуется, голосует, но не может решить проблемы человечества сполна. Когда-то они поставили на главный пост организации человека с нацистским прошлым, а сейчас не решаются полностью осудить человека с рашистским настоящим.

Больше интересных деталей об истории ООН, почему сотрудников организации обвиняют в нападении на Израиль и как Украина приложилась к миротворческим миссиям по всему миру – смотрите в документальном фильме 24 Канала.