Все визиты на ЗАЭС – только через Киев: у Зеленского приветствовали решение ООН

ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, если с этим согласятся Украина и россия. Оккупанты с большой вероятностью не согласятся на это, ведь им есть что скрывать.

Предложение о поддержке МАГАТЭ высказал спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

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Дюжаррик подчеркнул, что у организации есть логистические и безопасные возможности для поддержки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева.

россия грозила делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через Киев.

В Офисе Президента уже отреагировали на это заявление. Михаил Подоляк подчеркнул, что ООН сделала отличный первый шаг.

Все визиты на ЗАЭС – только через Киев. россия, конечно, дает заднюю, потому что ей есть что скрывать. Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности. Третьим – ультимативное требование к россии покинуть станцию. И наконец четвертый шаг – изгнание россия из Совета Безопасности,

– объяснил Подоляк.

Что известно об обстреле ЗАЭС

Оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Один из последних таких случаев был 14 августа. Вероятно, россияне готовят новые провокации. Пропагандисты писали, что обстрелы были в районе возле АЭС. Кроме того, сообщают об одной жертве и еще одном пострадавшем.

В обстрелах станции оккупанты, конечно, обвиняют Украину. Это ложь, потому что один из инженеров Запорожской АЭС рассказывал, что персонал росатома во время обстрелов сидит в хранилищах. А некоторые российские военные в этот момент спокойно себе гуляют по территории, зная, что стреляют они.

Еще одним доказательством того, что по станции стреляет именно россия, является то, что один из инженеров рассказывал: на АЭС находится очень много российской техники разных типов. Он не только рассказывал о ней подробно, но и описал обстрелы, которые совершают оккупанты.

Почему россияне обстреливают ЗАЭС

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что россия такими своими преступными действиями пытается держать мировое сообщество в заложниках. Ведь постоянные обстрелы ЗАЭС могут повлечь за собой ядерную катастрофу.

россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках посредством применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия,

– сказал министр.

Эти обстрелы врага он назвал провокацией и игрой на "ядерных нервах" всего мира.

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