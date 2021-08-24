ООН имеет многочисленные доказательства преступлений "Талибана", в том числе массовые казни

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет заявила о значительном количестве доказательств тяжких преступлений террористов "Талибана" относительно жителей Афганистана. В частности, говорится о массовых казнях людей.

Об этом Мишель Бачелет рассказала на специальной сессии Совета ООН по правам человека по Афганистану. Она призвала правозащитников внимательно отслеживать преступные действия талибов.

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Какие доказательства есть у ООН

Верховный комиссар ООН заявила, что имеет многочисленные свидетельства о тяжких преступлениях "Талибана" в Афганистане. Говорится о:

массовых казнях местных жителей;

ограничениях в отношении женщин;

подавлении протестов против установления боевиками власти.

Бачелет также призвала Совет ООН тщательно наблюдать за действиями боевиков и создать соответствующий механизм действий для реагирования на ситуацию в Афганистане.

Красной линией будет отношение "Талибана" к женщинам и девочкам,

– заявила представительница ООН.

Талибы заверили , что позволят женщинам учиться в университетах и ​​устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу – достаточно будет платка.

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