ООН планировала фактически обнулить все наложенные санкции на Россию взамен на возвращение страны-террориста к черноморской инициативе. Генсек организации вел переписку об этом с российским министром иностранных дел.

Полученное письмо доказывает, что в ООН готовы вести переговоры с террористами и поддаваться их шантажу. Россиянам предлагают аннулировать часть санкций.

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Награда за агрессивное поведение

Немецкие журналисты получили в распоряжение письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он предлагает Сергею Лаврову "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Россией". Эти пункты должны стать шагом к размораживанию зерновой сделки.

Первым предлагаемым ослаблением является возврат государственного "Российского аграрного банка" в систему SWIFT. Генсек ООН намерен активировать фейковый банк RSHB Capital SA, который будет помогать оккупантам принимать платежи. Это станет якобы законным способом обойти санкции.

Также ООН заявляла о готовности застраховать российские корабли от атак Украины. Сюда входит не только страхование груза, но и самих судов оккупантов. То есть захватчики будут защищены от любых убытков.

Третьим пунктом в письме Гутерриш предлагает посодействовать возвращению части замороженных активов России в ЕС. Лавров должен предоставить ЕС список компаний, занимающихся удобрениями, а непосредственно ООН будет помогать обрабатывать отправленный запрос.

Организация Объединенных Наций может продолжать помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе,

– говорится в письме.

В конце Гутерриш якобы предложил "обеспечить эффективный доступ российских судов, которые перевозят пищевые продукты и удобрения, в порты ЕС путем быстрых портовых разрешений". ООН уже якобы провела разговор с Европейской комиссией и портовыми администрациями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов по этому вопросу.

Кремль пока не согласился на такие выгодные условия. Там считают их "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневаются в "технической осуществимости" объявленных послаблений.

ООН продолжает защищать россиян