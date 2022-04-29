ООН удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь украинцев, – Гутерриш

27 апреля в Украину после визита в Россию прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он стал свидетелем масштабов разрушений, нанесенных нашему государству агрессором.

ООН удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь украинцев

Так, после визита, Генсек ООН пообещал приложить все усилия, чтобы спасти как можно больше мирных жителей в Украине.

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ООН удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий. В этой войне, как и во всех остальных, гражданские лица всегда платят высокую цену,

– написал Гутерриш.

Он также добавил, что его тронула стойкость и храбрость народа Украины. И обратился к украинцам с посланием: "мы не сдадимся".

Обстрел Киева во время визита генсека ООН: главное

Вечером 28 апреля российские о оккупанты нанесли ракетные удары по центру Киева, когда в столице Украины находился Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ракета частично разрушила 25-этажку в Шевченковском районе Киева.

Михаил Подоляк обратил внимание на цинизм захватчиков – еще 26 апреля генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а через 2 дня взрывы прогремели в километре от него.

Зеленский заявил, что этот обстрел многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. Российское руководство пытается унизить ООН.

Гутерриш заявил, что был шокирован бомбардировкой Киева во время его визита.

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