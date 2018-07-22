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Опальная гастролерша Кремля Повалий призналась в любви родине Путина

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Таисия Повалий призналась в любви к родине Путина – Санкт-Петербургу
Таисия Повалий призналась в любви к родине Путина – Санкт-Петербургу / Соцсети

Некогда популярная украинская исполнительница Таисия Повалий, которая после евромайдана переехала в Россию и теперь там часто дает концерты, после одного из таких "мероприятий" заявила, что любит Санкт-Петербург. Заметим, что именно в этом городе родился действующий хозяин Кремля Владимир Путин.

Соответствующее сообщение появилось в Instagram певицы.

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"Питер !!! Люблю!!!" – написала она.

Судя по хештегам, можно сделать вывод, что таким образом Повалий хотела отблагодарить публику, которая, вероятно, ее тепло приняла во время выступления на международном фестивале "Белые ночи", который собственно и проходил в Санкт-Петербурге.

Добавим, что в связи с таким заявлением в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Так, некоторые обвинили Таю в измене, а некоторые пользователи даже встали на ее сторону.

"Украину уже не любите?", "Все хотят жить красиво, и Тая – не исключение из правил", "Украина изменила Таисию Повалий, только она ее никогда не предаст". "Вы в которой Украине живете? Вы не в курсе вообще, что Таисии запрещено работать в Украине на государственном уровне? Что ее травят укрСМИ с 14 года? Что ее гнобят за все!" – отмечают пользователи.

Напомним, что в феврале Таисия Повалий выступала на большом концерте в Кремлевском дворце в Москве, где, в частности, "зажгла" вместе с артистом, который поддерживает оккупацию Крыма и Донбасса.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Таисия Повалий LifeStyle Музыка Российские гастролеры
Источник: 24 канал
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