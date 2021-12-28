"Опасность не только с востока": Маркарова подчеркнула угрозу из Беларуси

В мире появилась проблема Беларуси. Ситуация в государстве является фактором большого напряжения в частности для Украины.

Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, нельзя подтвердить или опровергнуть, что для Белого дома Беларусь – это плацдарм России для нападения для Украины.

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Ситуация в Беларуси – напряжение для Украины

В то же время и Украина, и США с беспокойством наблюдают за происходящим в Беларуси:

разгоняли мирные демонстрации;

произошла противоправная посадка гражданского самолета;

произошло стремительное сближение Беларуси с Россией в формате Союзного государства;

произошел миграционный кризис на границах с Литвой и Польшей.

Это все, по ее мнению, является дополнительным фактором напряжения для мира и в частности для нашего государства.

Фактор показал всем, что опасность идет в Украину не только с востока или оккупированного Крыма, но и с севера,

– подчеркнула Маркарова.

Угроза для Украины из Беларуси: что известно

В Беларуси заявили о своей готовности разместить ядерное оружие на своей территории. Это хотят сделать из-за деятельности Организации Североатлантического договора в Украине.

Государство с самопровозглашенным президентом пригрозило нашей стране "жесткими реакциями".

Как сообщил Александр Лукашенко, Россия и Беларусь намерены вскоре провести военные учения у наших границ.

Кстати, согласно опросам, украинцы не верят в угрозу из Беларуси.

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