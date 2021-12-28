"Опасность не только с востока": Маркарова подчеркнула угрозу из Беларуси

28 декабря 2021 , 14:25
Читати новину українською

Источник:

"Левый берег"

В мире появилась проблема Беларуси. Ситуация в государстве является фактором большого напряжения в частности для Украины.

Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, нельзя подтвердить или опровергнуть, что для Белого дома Беларусь – это плацдарм России для нападения для Украины.

Обратите внимание "Лукашенко, не втягивай в войну": в Беларуси расклеили антироссийские листовки

Ситуация в Беларуси – напряжение для Украины

В то же время и Украина, и США с беспокойством наблюдают за происходящим в Беларуси:

  • разгоняли мирные демонстрации;
  • произошла противоправная посадка гражданского самолета;
  • произошло стремительное сближение Беларуси с Россией в формате Союзного государства;
  • произошел миграционный кризис на границах с Литвой и Польшей.

Это все, по ее мнению, является дополнительным фактором напряжения для мира и в частности для нашего государства.

Фактор показал всем, что опасность идет в Украину не только с востока или оккупированного Крыма, но и с севера,
 –  подчеркнула Маркарова.

Угроза для Украины из Беларуси: что известно

  • В Беларуси заявили о своей готовности разместить ядерное оружие на своей территории. Это хотят сделать из-за деятельности Организации Североатлантического договора в Украине.
  • Государство с самопровозглашенным президентом пригрозило нашей стране "жесткими реакциями".
  • Как сообщил Александр Лукашенко, Россия и Беларусь намерены вскоре провести военные учения у наших границ.
  • Кстати, согласно опросам, украинцы не верят в угрозу из Беларуси.

Интересно – Видеоблог "Большой мир" о Лукашенко: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Мигидюк