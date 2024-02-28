Опция закрытия границы в переговорах с Польшей не упоминалась, – представитель Украины
Ранее премьер Польши Дональд Туск заговорил о полном закрытии границы и прекращении обмена товарами. Однако торговый представитель Украины Тарас Качка заявил другое.
Тарас Качка рассказал о последнем раунде переговоров с Польшей о торговле и отметил, что опция закрытия границы для движения товаров у них не упоминалась. Об этом он заявил на своей странице в Facebook вечером 28 февраля, передает 24 Канал.
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О закрытии границы не упоминалось
Как отметил Качка, он провел 4 часа очень насыщенных переговоров с министром развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.
Представитель Украины назвал эти переговоры "одними из самых насыщенных и интенсивных" в своей карьере.
Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно,
– заявил чиновник.
В то же время, он добавил, что пока не может обнародовать все детали, однако "конструктивное решение", по его словам, возможно.
За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск – это было бы очень болезненным решением для наших экономик,
– заметил Качка.
Говорится, что прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 миллиарда долларов, а по польской статистике даже больше, это слишком болезненно, даже не учитывая транзит, который чрезвычайно важен для нашего государства.
Поэтому всех поощряю полностью и внимательно прочесть заявление Дональда Туска – со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение,
– подытожил украинский представитель.
Блокировка на польско-украинской границе: последние новости
- Украинская сторона провела переговоры с польскими коллегами, чтобы их протестующие не перекрывали границу. Представители Украины отмечают, что эта ситуация уже вышла за пределы цивилизованного протеста. Между сторонами были заключены определенные договоренности, которые наша страна выполнила. Теперь дело за Польшей.
- В то же время сообщалось, что премьер Дональд Туск 28 февраля заявил о возможности полного закрытия границы с Украиной и остановке товарообмена на время. Он добавил, что Польша – самое проукраинское государство, но у него также есть свои проблемы. Поэтому власти не могут допустить, чтобы помощь Украине имела негативные последствия для самой Польши.
- В то же время, министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что правительство Польши найдет тех, кто рассыпает украинское зерно. Варшава называет такие действия фермеров "недопустимыми". Политик пообещал, что "правительство премьер-министра Дональда Туска не допустят такой анархизации общественной жизни".
- Он также опроверг информацию, что якобы грузы с военными и гуманитарными поставками имеют проблемы на границе. Политик заявил, что они "нормально проходят".