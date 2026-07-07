Федоров показал уникальные кадры операции "Ашан", которая на полгода остановила наступление России

Украинские военные провели спецоперацию "Ашан", в ходе которой поразили 1180 целей в тылу противника. Эта операция помогла существенно ослабить наступательные возможности российской армии.

Операция "Ашан": смотрите видео

"Операция "Ашан" – один из примеров того, как технологии, разведка и качественное планирование позволяют системно ослаблять наступательный потенциал противника.

В прошлом году по инициативе Президента и решению Ставки были выделены дополнительные средства для проведения спецоперации. Мы накопили специально разработанные дроны, собрали необходимые разведывательные данные и подготовили масштабный удар по технике противника в глубоком тылу. Всего за три суток Силы обороны поразили 949 вражеских целей. После операции враг отвел значительную часть техники от линии фронта, а на восстановление потерь ему потребовались месяцы. Несколько недель назад мы повторили эту операцию. На этот раз основной целью стала вражеская артиллерия. Она остается одним из главных вызовов на поле боя. Поэтому мы начали искать новое решение. Для второго этапа операции был разработан новый боеприпас для поражения артиллерии. Результат – 231 пораженная цель, из которых 171 уничтожена. Всего за два этапа операции "Ашан" Силы обороны поразили 1 180 вражеских целей. Каждая такая операция – это не только уничтоженная техника. Это сорванные планы врага, меньше возможностей для его наступления и больше шансов сохранить жизнь наших военных. Благодарю отдельный отряд специального назначения Lasar’s Group НГУ, 412-ю отдельную бригаду беспилотных систем NEMESIS и всех остальных военных, которые осуществили эту операцию", – говорится в сообщении Федорова.