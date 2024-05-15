Фицо успешно перенес операцию: пули повредили сразу несколько важных органов

Днем, 15 мая, в Словакии произошло покушение на премьера Роберта Фицо. Сейчас стало известно детали о его состоянии.

Напомним, словацкие СМИ в среду, 15 мая, сообщили о стрельбе после заседания правительства. Там отметили, что Фицо доставили в больницу.

Смотрите также В Словакии совершили покушение на Роберта Фицо, премьера госпитализировали: все, что известно

Операция Фицо затянется

В Словакии в среду, 15 мая, произошла стрельба у здания, где проводилось выездное заседание правительства. В результате был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо. Главу словацкого правительства немедленно доставили в больницу.

Исполняющий обязанности министра труда, социальной политики и семьи Словакии Эрик Томаш сообщил, что состояние Фицо пока тяжелое, операция будет продолжительной из-за повреждения сразу нескольких важных для жизнедеятельности органов.

В то же время никаких других деталей словацкий чиновник предоставлять не захотел. Поэтому подробности относительно хода операции, а также состояния премьер-министра Словакии очевидно будут обнародованы впоследствии, после выяснения данных.

Обновлено. Согласно информации издания ta3, Роберта Фицо успешно прооперировали. Сейчас премьер-министр Словакии находится в стабильном состоянии и выходит на связь.

Что известно о нападении на словацкого руководителя правительства: главное

Днем 15 мая в словацкой Гандлове неизвестный покушался на премьера страны Роберта Фицо. По словам очевидцев, кто-то обратился к политику из толпы со словами: "Роберт, иди-ка сюда". После того как премьер-министр подошел к людям, в него выстрелили несколько раз. Он упал на землю.

Премьер-министр Словакии в результате ранений срочно был доставлен в больницу. Первые кадры, как Фицо эвакуируют с места стрельбы, транслировали местные СМИ. Словацкое издание Plus SK сообщает, что состояние премьера крайне тяжелое.

Предварительно Фицо получил 2 – 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. СМИ пишут, что премьер-министр был в сознании, когда его доставили в медицинское учреждение. Журналисты говорят, что его состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает.

Оперативную информацию о последних событиях вы можете найти вПрисоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!