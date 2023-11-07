Некоторые страны в полной боевой готовности: сколько может длиться операция против Сектора Газа

Израиль продолжает наземную операцию в Секторе Газа. В настоящее время израильская армия оцепила город Газа. Подразделения ЦАХАЛ продвигаются по разным сторонам и прочесывают территорию как на земле, так и под землей.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что операция продолжается по плану.

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"Продвижение планировалось медленно в первую очередь из-за подземного города. Цель – полный захват, полная зачистка всей северной части Сектора Газа", – сказал Гендельман.

По его словам, на операцию отводится несколько недель. Впоследствии еще несколько недель идет этап зачистки. В настоящее время длится только вторая неделя с начала наземной операции Израиля.

Кто решает вопрос "большой войны"

По словам военного эксперта, в последнее время есть постоянная эскалация ракетных обстрелов. К примеру, за ракетный обстрел 6 ноября, когда выпустили около 30 ракет, взял ответственность ливанский филиал ХАМАС.

В свое время его открыли для того, чтобы он брал на себя ответственность за эти пуски, чтобы не было привязки ХАМАС к ливанской Хезболле.

Будет ли большая война – это вопрос, убежден Гендельман, в Тегеране. Ведь Иран многие десятилетия готовил Хезболлу, чтобы иметь "козырную карту" против Израиля.

США собрали большую военную группировку на Ближнем Востоке и прямо угрожают Ирану, чтобы он не вмешивался. Кроме того, полная боеготовность израильской армии. Возможно, в Тегеране все-таки решат, что сейчас момент неблагоприятный и большую войну начинать не надо,

– предположил Давид Гендельман.

США в это время подтягивают еще большую часть своего флота к восточной части Средиземного моря. Это весомый аргумент для Ирана, однако стопроцентной гарантии сдерживания никогда нет.

"США тоже считают, что это аргумент, который должен повлиять. Но окончательное решение за Тегераном. Все возможные смыслы не начинать сейчас большую войну у них есть. Вопрос – что они решат. Хватит ли им, что США уже поставили на весы в виде военного и политического авторитета", – подчеркнул военный эксперт.

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