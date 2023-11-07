Про це 24 Каналу заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що операція триває за планом.

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"Просування планувалося повільне першочергово через підземне місто. Мета – повне захоплення, повна зачистка всієї північної частини Сектора Гази", – сказав Гендельман.

За його словами, на операцію відводиться кілька тижнів. Згодом ще кілька тижнів триває етап зачистки. Нині триває лише другий тиждень від початку наземної операції Ізраїлю.

Хто розв'язує питання "великої війни"

За словами військового експерта, останнім часом постійно зростає ескалація ракетних обстрілів. Наприклад, за ракетний обстріл 6 листопада, коли випустили близько 30 ракет, взяв відповідальність ліванський філіал ХАМАС.

Свого часу його відкрили для того, аби він брав на себе відповідальність за ці пуски, щоби не було прив'язки ХАМАС до ліванської Хезболли.

Та чи буде велика війна – це питання, переконаний Гендельман, у Тегерані. Адже Іран багато десятиліть готував Хезболлу, аби мати "козирну карту" проти Ізраїлю.

США зібрали велике військове угруповання на Близькому Сході та прямо загрожують Ірану, аби він не втручався. Окрім того, також повна боєготовність ізраїльської армії. Можливо, в Тегерані все-таки вирішать, що зараз момент несприятливий і велику війну починати не треба,

– припустив Давид Гендельман.

США тим часом підтягують ще більшу частину свого флоту до Східної частини Середземного моря. Це вагомий аргумент для Ірану, однак стовідсоткової гарантії стримування ніколи немає.

"США теж вважають, що це аргумент, який має вплинути. Але остаточне рішення за Тегераном. Усі можливі сенси не починати нині велику війну у них є. Питання – що вони вирішать. Чи вистачить їм, що США вже поклали на ваги у вигляді військового та політичного авторитету", – наголосив військовий експерт.

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