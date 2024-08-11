Это феноменально, – Коваленко о 3 факторах, благодаря которым произошел прорыв в Курской области

Прорыв в Курской области имеет тяжелые последствия для россиян. На территории России уже несколько дней продолжаются боевые действия, однако вражеская армия не может остановить продвижение на Курщине.

Российская армия фактически пропустила рейд на собственную территорию, что свидетельствует о значительных пробелах в обороне. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, какие именно ошибки россиян привели к прорыву на Курщине.

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Рейд в Курскую область можно считать таким же успешным, как освобождение Харьковщины в 2022 году. Тогда обвал фронта за первые 3 – 4 дня боевых действий в контрнаступательном формате составлял от 50 до 60 километров. Харьковская операция была интенсивнее, и это было освобождение украинской территории.

Если принимать во внимание, что в Курской области продвижение происходило на вражеской территории, это феноменально,

– отметил Коваленко.

В связи с этим фиаско обороны россиян было обусловлено 3 факторами.

Комплектация войск

Ответственной за оборону Курщины является группа войск "Север", в которую входят три подгруппы: "Курск", "Брянск" и "Белгород". Наиболее боеспособная – "Белгород", которая именно сейчас ведет боевые действия на севере Харьковщины.

"Соответственно группа войск "Брянск" и "Курск" укомплектована так, чтобы даже не прикрывать границу, а лишь имитировать ее прикрытие. Общее количество группы войск "Курск" составляло примерно 10 тысяч личного состава. Однако он не имел штатной комплектации по технике", – объяснил он.

Планирование прорыва

Когда готовился прорыв в Курскую область, направления продвижения были настолько профессионально спланированы, что остановить эти силы было невозможно. Движение подразделений происходило не только вдоль логистических артерий, трасс, но также и вдоль рек, которые выполняли функции фортификаций.

"Например, движение в направлении российского города Суджа шло вдоль трассы Р-200 и было прикрыто с левого фланга рекой Олешня. После того как населенные пункты, которые находились с левой стороны Р-200, перешли под контроль соответствующих подразделений, они уже были прикрыты естественной преградой", – отметил Коваленко.

Проблемы со связью

Провал обороны россиян на Курщине произошел, в том числе, и из-за полного отсутствия системы профессиональной связи. Когда система управления была нарушена, некоторые подразделения не выполняли свои функции профессионально. В частности подразделение "Ахмат", как только начала работать артиллерия, сразу ушло со своих позиций, оставив там одних срочников.

Среди пленных россиян, по его словам, также большое количество срочников, которые пошли служить в российскую армию, но не намеревались подписывать контракт и умирать за эфемерные идеи Путина ни на территории Украины, ни на территории России.

"Все эти факторы привели к такому результату, а также то, что российское военно-политическое командование в первые 48 – 72 часов с начала прорыва фактически находилось в "анабиозе". Только сейчас начались определенные действия, чтобы приостановить продвижение подразделений в Курской области", – отметил Александр Коваленко.