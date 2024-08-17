Общество абсолютно не готово: какие проблемы России высветила Курская операция

Операция Украины в Курской области продолжается уже 10 дней, однако все попытки россиян стабилизировать ситуацию на своей территории оказываются тщетными. В то же время эти события впоследствии могут аукнуться для российского общества.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, подчеркнув, что процессы, которые запустила спецоперация ВСУ на Курщине, очень важны, и их не стоит недооценивать. Эти события могут привести даже к изменениям в российской государственности.

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Бешеный вызов для Путина

Прорыв российской границы в Курской области украинскими силами выявил несколько "слабых мест" России.

Прежде всего разрушился ее образ как "неприступной" страны, которая за 20 лет правления Владимира Путина привыкла, что войны начинает только Россия и ведет их исключительно на зарубежных территориях.

Поэтому для Путина операция ВСУ стала бешеным вызовом,

– уверен политолог.

Также с началом спецоперации жители по меньшей мере приграничных регионов России поняли, что весь популистский и пропагандистский бред, который они воспринимают из официальных каналов информации, не имеет ничего общего с реальностью.

Ведь когда, по его словам, появляется угроза для России, никто не спешит на помощь местным жителям и не освобождает их с территорий, где сложилась критическая ситуация.

Кроме того, во время событий на Курщине выяснилось, что российское общество абсолютно не готово к сопротивлению.

Сейчас вспоминают, как в начале полномасштабного вторжения России, в Херсоне или в небольших населенных пунктах на Сумщине и Харьковщине люди с голыми руками выходили против танков и огромных колонн техники. В России ни один человек не вышел на улицу, все спрятались или убежали. Российское общество – деградировано во многих вопросах, оно не способно к защите "исконных" территорий,

– заметил он.

Российская власть также растерялась относительно информационного сопровождения операции на Курщине. Сначала они начали преуменьшать уровень угрозы от этих событий для режима Путина.

Они подчеркивали, что ситуация более-менее "контролируемая", что вот-вот "подойдут резервы", и стоит российским войскам дать отпор украинским силам, что прорвались в Курскую область, как они вернут контроль над границей. Однако операция в Курской области, по его словам, только набирает обороты.

"Поэтому эти события – очень серьезный удар по авторитету Путина – как международному, так и, самое важное, внутреннему. Россияне долгое время считали, что он может решить любую проблему. Однако сейчас Путин демонстрирует, что ничего решить не может и только теряет территории", – подчеркнул Максим Джигун.

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