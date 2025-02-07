Вследствие того, что Украина проводит операцию в Курской области России, фронт в Донецкой области является более защищенным. Вражеская армия не может перевести на территорию Украины элитных обученных военных, которых ВСУ удерживает в Курской области уже полгода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Российский диктатор Владимир Путин хвалит бригады вооруженных сил России, которые стоят на Курском направлении. Среди них – относительно элитные.

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Защита Курщины не позволяет россиянам продвигаться в Донецкой области

Пока ВСУ находятся в Курской области России, страна-агрессор не имеет возможности отправить воздушно-десантные войска и морскую пехоту в Донецкую область. Это позволило замедлить наступление оккупантов, ведь эти формирования сдерживаются на территории России украинским вторжением.

Как стало известно во время встречи Путина с так называемым и.о. губернатора Курской области, в регионе воюют морпехи 155 бригады Тихоокеанского флота и 810 бригады Черноморского флота. Кроме них оборону держат "десантники, 106 дивизия, 76 дивизия и многие другие подразделения".

Чтобы остановить операцию ВСУ в Курской области, российское военное командование привлекло к боевым действиям около 78 000 военных, среди которых 11 000 – это северокорейские наемники.

Аналитики также добавили, что Владимир Путин не ставит в приоритет освобождение Курской области. Вместо этого россияне продолжают наступать в Донецкой области, хотя боестолкновений в последнее время стало меньше. Российского диктатора не волнует беспокойство внутри страны относительно пребывания ВСУ в Курской области, поэтому он сознательно затягивает освобождение приграничных районов.

Полгода Курской операции ВСУ

6 февраля прошло шесть месяцев с того времени, как ВСУ начали операцию в Курской области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что она сыграла значительную роль в ходе войны и позволила защитить украинские города Сумы и Харьков. Глава государства отметил участие и успехи различных бригад ВСУ в проведении операции.

В Курской области ВСУ держат сотни квадратных километров земли. За это время общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, а в плен украинские военные взяли 909 бойцов России.