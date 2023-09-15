Операция молниеносная, враг готов отходить, – боец рассказал, как освобождали Андреевку

Утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки на юге от Бахмута. Этому предшествовали тяжелые бои с российскими оккупантами.

Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, как удалось вернуть этот важный населенный пункт. По его словам, предстоит еще много работы.

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"Враг уже готов отходить с этих направлений. Мы его давим, но не нужно забывать, какой ценой это дается ВСУ. К сожалению, есть потери", – отметил Кудряшов.

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Во время молниеносной операции украинские бойцы оцепили, отрезали от основных сил и уничтожили российский гарнизон Андреевки. В настоящее время продолжаются меры по закреплению на этом направлении.

Какие потери врага

Во время штурма Андреевки ВСУ уничтожили, в частности:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Кроме того, защитники пополнили обменный фонд на оккупантов с офицерскими званиями.

Поскольку бои еще продолжаются, окончательное число потерь россиян сообщат позже.

Что дальше

"Еще много работы по освобождению населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка. Также много работы по разминированию, построению новых логистических путей", – добавил Кудряшов.

Теперь ВСУ продолжат давление в направлении железной дороги, чтобы не только освободить населенные пункты, но и улучшить свое положение в окрестностях Бахмута.

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