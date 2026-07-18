Операция СБС "МоЛоЧКа" переносит приоритеты противника с фронта на море, – "Мадяр"

Силы беспилотных систем ВСУ благодаря своей операции "МоЛоЧКа" по поражению "теневого флота" России вынудили противника ослабить силы на фронте, чтобы перебросить их на море.

Об этом заявил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как Россия меняет приоритеты?

Российское командование вынуждено менять приоритеты и усиливать защиту своего "теневого флота". По словам "Мадяра", враг снимает с линии боевого соприкосновения до 200 расчетов подразделения "Рубикон". Их перебрасывают для прикрытия судов – по одному расчету на каждое, что еще находится на плаву.

Кроме того, для защиты российских судов направляются силы 51-й дивизии противовоздушной обороны и зенитного полка Черноморского флота России. Они используют зенитные дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы и пулеметы.

В то же время командующий СБС заявил, что украинские военные и в дальнейшем будут проводить атаки против российских судов в Черном и Азовском морях.

Противник вынужден существенно ослабить специализированную беспилотную компоненту в виде "Рубикона" на полосе фронта, чтобы сохранить остатки теневого флота. И это хорошо,

– добавил майор.

Напомним, в рамках операции "МоЛоЧКа" с 6 по 18 июля СБС ВСУ поразили уже 172 судна россиян. Во время последней атаки повреждения получили 13 плавсредств, а именно сухогрузы, танкер, танкер-газовоз, буксир и плавучие краны противника.