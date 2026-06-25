Черный день для авиации Путина: участник операции "Паутина" спустя год раскрыл подробности уникальной спецоперации СБУ

1 июня 2025 года СБУ провела заключительный этап спецоперации "Паутина", которая потрясла весь мир. А самое главное – нашего врага. Операторы дронов подразделения "Альфа" до последнего дня не знали, к какой задаче их готовили в течение года, и лишь за несколько часов до ударов по стратегической авиации перед ними раскрыли карты в прямом и переносном смысле.

Стало понятно, что они оказались последним ответственным звеном сверхсложного проекта по уничтожению стратегической воздушной компоненты Российской Федерации – самолетов на военных аэродромах, которые в Кремле считали недосягаемыми для украинского воздействия.

Сотрудник "Альфы" с позывным "Ред", который непосредственно участвовал в этой операции, эксклюзивно для 24 Канала поделился воспоминаниями о черном дне для российской авиации. Более подробно – читайте далее в материале.

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Детали уникальной спецоперации СБУ "Паутина"

Операция "Паутина" – от идеи до разведки, планирования, агентурной и технической работы и непосредственного управления дронами – была проведена Службой безопасности Украины без привлечения зарубежных партнеров. При чрезвычайном уровне секретности даже внутри службы.

Об этих событиях вспоминает пилот с позывным "Ред", он лично участвовал в операции, которая заставила вздрогнуть врага и вызвала восхищение среди спецслужб всего мира. Смелый замысел казался невероятным, а после операции россияне до сих пор со страхом проверяют контейнеры и модульные домики, перевозимые по территории страны-агрессора.

Управление беспилотниками на таком расстоянии считалось практически невозможным. Ведь пилоты дронов работали с территории Украины и не через аналоговый, а через цифровой сигнал.

"Утром, когда мы собрались в назначенном месте, был проведен общий брифинг, на котором озвучили цели и замысел проведения этой операции. Я не мог поверить, что это реально. Мы – здесь, цели находятся далеко от нас", – рассказал сотрудник центра спецопераций "А" с позывным "Ред".

В "Альфе" рассказали подробности спецоперации "Паутина": смотрите видео

По замыслу удар должен был нанестись одновременно по всем обозначенным аэродромам – с помощью 117 дронов. В момент атаки поражало, что при такой массовости не было хаоса. Воздушная составляющая стратегических сил противника уничтожалась лаконично и с невероятной скоростью – 41 самолёт на четырёх аэродромах. И за этим тоже стоял четкий расчёт, поскольку каждый пилот точно знал все свои цели. И должен был управлять несколькими дронами.

Что было самым сложным во время операции "Паутина"?

Поскольку управление дронами осуществлялось за тысячи километров от операторов, возникала технологическая задержка сигнала. Из-за нее на экране отображалась одна картинка, но фактически в этот момент вокруг коптера уже сложилась другая обстановка.

"Задержка была. Но во время подготовки к этой спецоперации мы также отрабатывали полёты с определёнными задержками. Мы понимали, примерно какая задержка возникает у дрона – это довольно легко проверить. Когда ты даёшь команду дрону и видишь, насколько быстро он реагирует на твои команды. И это было показателем того, насколько быстро нужно наводить дрон на цель и вообще, какие маневры нужно выполнять с дроном", – сказал сотрудник центра спецопераций "А" с позывным "Ред".

Но оказывается, что самым сложным для операторов простых FPV-дронов, которыми уничтожали воздушную мощь России, было справиться с эмоциями.

"Самое сложное, пожалуй, в этой операции – это эмоциональное состояние, с которым нужно было справиться, потому что мы до последнего не знали, какими будут цели. Каков вообще замысел операции, нам сообщили за несколько часов до её начала. Было сложно побороть свои волнения и эффективно использовать дрон, которым я управлял", – поделился сотрудник центра спецопераций "А" с позывным "Ред".

На основе "Паутины" в СБУ разработали специальный симулятор

По результатам проведенной операции "Альфа" создала симулятор полётов, чтобы можно было попробовать ощутить реальную обстановку, в которой находились операторы дронов. С реальным расположением целей и реальными режимами полёта, с запрограммированными переключателями на пульте, активацией взрывателей.

Это практически тот же симулятор, который используют для подготовки операторов дронов Центра спецопераций. За исключением некоторых специфических функций, которые держатся в секрете. Этот симулятор вскоре появится в Steam, и тогда его сможет опробовать каждый желающий. Хотя некоторым может посчастливиться потренироваться на полной версии, а то и начать уничтожать настоящие цели.

Как гражданские лица могут стать частью "Альфы"?

Несмотря на невероятные успехи беспилотников, на сотрудников "Альфы" СБУ возложено гораздо больше задач. Это и штурмовые действия, и зачистка территорий, и контртеррористическая деятельность с привлечением кинологов, OSINT-аналитики и многих других направлений.

Кстати, о части из них 24 Канал подробнее расскажет в следующих материалах. А также покажет новый беспилотник среднего радиуса действия, который вблизи до сих пор видели только оккупанты – и это было последнее, что они видели.

"Альфе" исполнилось 32 года – и, учитывая успехи в противодействии российской агрессии, по приказу президента Центр специальных операций расширяется. Поэтому сейчас появилась возможность присоединиться к элите украинских спецслужб, где отбирают способных, чтобы создать лучших. От подготовки до оснащения.

"На официальных сайтах СБУ после того, как вы заполните анкету, с вами свяжутся рекрутеры, пообщаются, пригласят вас на собеседование, где вы будете общаться с представителями управлений. После того как вы станете нашим кандидатом, начнутся этапы проверок. Первый этап – это внутренняя проверка: ВЛК, полиграф, психолог. Все это займет несколько месяцев. Нужно немного терпения", – пояснил сотрудник Центра спецопераций "А" с позывным "Скарб".

Оказывается, что из-за военного положения открывается окно возможностей для гражданских лиц, не имеющих специального высшего образования, сделать карьеру в Службе безопасности Украины.