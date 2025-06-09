Судьба России – определена: Украина сломала главный миф Путина

Операция "Паутина", которую провела СБУ, продемонстрировала ряд важных вещей в отношении России. Она серьезно ударила по главному мифу диктатора Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что операция "Паутина" существенно ударила по имиджу России. Видимо, все, кроме Дональда Трампа, увидели, что страна-агрессорка действительно уязвима. Им не удается защитить собственные сверхважные ресурсы. И ответить на это они могут только террором по гражданским.

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В России начнется "паранойя"

Как отметил Богданов, главный миф России о ее неуязвимости сломан. Мир должен понять – если Украина получит достаточно ресурса, то Россия проиграет эту войну. Если же военная помощь будет такой, как сейчас, то в конце концов страна-агрессор потеряет возможность продолжать войну.

И это самый важный момент. Судьба России – определена. Ее поражение сейчас в руках Трампа. Или в руках того, кто его со временем заменит. Стратегическое поражение России определено самим ходом событий и эволюцией российского режима,

– подчеркнул Богданов.

Кроме того, сейчас в России пойдет тотальная "паранойя". Там начнут тщательно трясти каждую фуру, производство дронов и так далее. Будет много административных шагов и ограничений, как это часто делают в диктатурах.

Путин, конечно, будет рассказывать, что ничего страшного не произошло. Но починить самолеты, которые Россия уже не производили – это на годы.

Должны понимать, что упала еще одна красная линия. Оказалось, что российскую ядерную триаду можно атаковать. Эти все заявления о "мести" и так далее. Россия бомбила украинские города до этой операции. Они еще и собрали самолеты на аэродромах, которые ближе к Украине, чтобы сделать самую большую террористическую атаку, когда Украина отвергнет ультиматумы России на переговорах. Но им этого не удалось сделать,

– отметил Богданов.

Единственный способ сделать так, чтобы Россия не терроризировала Украину – это массированные поставки нашему государству оружия. Военный потенциал страны-агрессора должен быть уничтожен. Так Россия не будет угрожать ни Украине, ни остальной Европе. Это должны понять в США.

Добавим, в результате операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. Среди них были А-50, Ту-95, Ту-22М3 и тому подобное.