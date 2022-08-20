Операция по освобождению Крыма уже началась, – Арестович

В Крыму все чаще стал попадаться "хлопок". По словам Алексея Арестовича, операция по освобождению временно оккупированного полуострова уже началась.

Об этом советник Офиса Президента Украины рассказал в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, взрывы в Крыму вызывают безумную панику у россиян.

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Арестович рассказал о ситуации в Крыму

Советник ОП рассказал, что в Крыму оккупанты проводят разведку и скрывают системы ПВО. Взрывы беспокоят русских военных и руководящего состава и рядового. Также ими напуганы местные жители, выступающие за владимира путина.

"Как кто-то очень удачно сравнил это со старым анекдотом об акуле. Мама учит маленького акуленка, говорит: "Ты, если хочешь съесть человека, сразу на него не бросайся, поплавай вокруг – чище будет", – отметил Арестович.

По его словам, все, что сейчас происходит в Крыму, и есть такая же ситуация – ВСУ "плавают" вокруг полуострова, чтобы там было чище.

И нужно понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма уже началась. Помните разговоры о том, можем ли мы освободить Крым? Так вот, мы уже освобождаем,

– добавил советник ОП.

Он добавил, что с полуострова уже убегают российская авиация, корабли и граждане.

"Нормально. Хорошо двигаемся", – подытожил Арестович.

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Кратко о ситуации в Крыму

Во временно оккупированном россией Крыме 20 августа в очередной раз раздались взрывы. В частности, речь идет о Севастополе, Евпатории и Керчи. оккупанты уверяют, что "хлопки" были звуками работы системы ПВО.

Кроме того, по информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, взрывы также прогремели в Черноморском районе.

Обратите внимание, что недавно хакеры сломали телевидение в Крыму и включили обращение президента Владимира Зеленского.

Также по местному телевидению показали кадры, отснятые на полуострове еще до его оккупации. Видеоряд транслировали под песню "Украина – это ты".



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