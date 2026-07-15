"Мадяр" объяснил, почему операция против России называется "Молочка"

Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди раскрыл тайну загадочного названия специальной операции "МоЛоЧКа". Объяснение оказалось максимально лаконичным и бескомпромиссным.

Об этом он сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Почему спецоперация называется "Молочка"?

По словам "Мадяра", в этом названии нет никаких тайн, а каждая буква имеет четкое значение.

МЛЧК – Москва Ляжет Через Крым. Аминь. Все черно-бело,

– пояснил военный.

Помимо расшифровки названия операции, командир напомнил, что для отслеживания количества успешных операций существует отдельное онлайн-табло СБС.

Важно! За девять суток операции "МоЛоЧКа" Силы беспилотных систем поразили уже 116 российских судов в Азовском море.

По словам "Мадяра", систематическое уничтожение фидерного флота существенно затрудняет России экспорт нефти через Азовское море и Волго-Донский канал. Из-за небольшой осадки большие танкеры не могут заходить в отдельные порты, поэтому зависят от судов меньшего размера, которые доставляют нефть к местам перевалки в Черном море.

Кроме того, удары по танкерам и буксирам нарушают поставки топлива во временно оккупированный Крым. Альтернативные маршруты – автомобильные дороги и железная дорога – также находятся под огневым контролем украинских сил.

"Мадяр" подчеркнул, что Украина целенаправленно разрушает российскую логистику, чтобы максимально затруднить снабжение оккупационной группировки на полуострове. По его словам, украинские военные наносят удары по путям снабжения топливом, боеприпасами, техникой и личным составом, а атаки на суда, обеспечивающие эти перевозки, будут продолжаться и в дальнейшем."Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть у****** через него. Вот все эти миллионы пусть через тот мостик п******, б***, без остановки в свою Россию, – добавил Бровди.