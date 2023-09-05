В России был самолет и 2 квартиры: пилот Ми-8 объяснил, почему перешел на сторону Украины

Российский пилот доставил вертолет Ми-8 в Украину вместе с экипажем и ценным грузом. Недавно 28-летний летчик объяснил свой поступок.

Максим Кузьминов, благодаря которому вертолет Ми-8 оказался в Украине, назвал войну России против нашего государства жесточайшим преступлением. Об этом он сказал 5 сентября на пресс-конференции "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета".

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Что рассказал Кузьминов

Российский пилот заявил, что сам для себя решил не участвовать в преступлениях режима Владимира Путина против украинцев. Он подчеркнул, что ему никто не навязывал своего мнения на этот счет.

Да, у меня в России остался самолет, неплохая зарплата, две квартиры, почти пенсия, по сути, многое держало там. Но для меня самое главное было – не участвовать в этих преступлениях,

– сказал он.

Кузьминов был подписан на телеграм-каналы ГУР МО. Он обратился к украинской разведке. После этого был создан секретный чат для переписки с ним. Ему предложили новые документы, выплаты и гарантии безопасности для него и близких родственников. Родители сразу поддержали его решение.

Чем пилот занимался во время войны

Летчик заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину он только перевозил грузы и российских военных. Он подчеркнул, что выполнял исключительно транспортные задания, хотя ему и приходилось иногда залетать на территорию Украины.

По его словам, подобные миссии он выполнял "со слезами на глазах" и "большим нежеланием". Кузьминов заверил, что никаких ударов по объектам в Украине и по украинцам не наносил, а если получил бы такой приказ, то не выполнял бы его.

Россиянин опроверг мифы Кремля

Российский пилот назвал Украину замечательной страной, а украинцев – очень хорошими людьми. Он опроверг кремлевские фейки и подчеркнул, что в нашем государстве нет никаких фашистов и нацистов, о которых врут пропагандисты России. Кузьминов хотел бы, чтобы его бывшие сослуживцы поняли это, однако он не поддерживает с ними никаких контактов.

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