Россия теряет контроль над ситуацией, – полковник армии Великобритании в запасе

Курская операция изменила правила игры в российско-украинской войне. Российское командование для проведения эффективной контратаки на Курщине вынуждено перебрасывать туда немалое количество войск.

Силы обороны Украины нуждаются в дальнейшей поддержке США, а особенно Великобритании, которая должна позволить ВСУ использовать дальнобойные средства поражения Storm Shadow. Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в запасе Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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Курская операция может стать крахом для Путина

Если Украина получит разрешение на использование дальнобойного западного оружия по территории России, это, по мнению полковника в запасе, станет поворотным моментом. Он отметил, что Курская битва 1943 года стала таким моментом во Второй мировой войне и началом конца для Гитлера.

Надеемся, что Курская битва 2024 года для нынешнего тирана Путина, который угрожает не только Украине, но и всей Европе, тоже станет крахом. Глядя на российские маневры, видно, что большинство солдат – это срочники, у них практически отсутствует подготовка и уровень человеческих потерь у россиян невероятно высок,

– отметил Хемиш де Бреттон-Гордон.

Российские войска достигли кульминации

Военный считает, что Курская операция продемонстрировала, что, умея маневрировать самолетами и беспилотниками, можно достичь быстрого прогресса, а если удается застать врага врасплох, то можно оперативно продвинуться вперед, как это получилось у Сил оборони Украины.

С военной точки зрения россияне достигли своей кульминации, они не могут двигаться дальше, потому что у них заканчиваются живая сила и боеприпасы. Большинство российских солдат не хочет воевать. Единственная причина, почему они продолжают двигаться вперед заключается в том, что за ними стоят чеченские солдаты, которые стреляют в них, если те отступают,

– рассказал полковник в запасе.

В России начали ставить под сомнение правильность действий Путина

Он отметил, что Украине удалось перерезать линии коммуникации россиян, дороги и железнодорожные пути, которые поддерживали российские войска боеприпасами и техникой. Хемиш де Бреттон-Гордон отметил, что Украина на Курщине провела большой объем работы.

"Это объясняет, почему российское наступление на Донбассе теряет динамику, потому что ему не хватает ресурсов. В долгосрочной перспективе надеемся, что это станет крахом для Путина. Мы уже слышим в телевизионных шоу в Москве, где пропагандисты, которые обычно были пропутинскими и выступали за войну, за последние недели после Курской операции стали ставить под сомнение правильность действий Путина. Такого раньше не было, до сих пор все в России считали Путина блестящим военным стратегом", – заметил полковник в запасе.

Военный считает, что эта патовая ситуация будет иметь глубокий эффект. Он добавил, что дроны, которые Украина использует для ударов по энергетической инфраструктуре России, также имеют глубокое влияние.

В России уже начали вводить норму потребления горючего. Среднестатистический гражданин России очень беден и едва может позволить себе прокормить себя, но у населения хотя бы был бензин. Россия теряет контроль над ситуацией. Чем больше Украина сможет надавить на Россию, тем лучше,

– озвучил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Это, на его взгляд, сейчас реальная возможность. Он обратил внимание, что осталось ориентировочно 6 недель прежде чем погодные условия станут неблагоприятными и проведение боевых действий начнет усложняться. Также, по его словам, стоит принять во внимание, что осенью в США состоятся президентские выборы, которые тоже могут повлиять на ситуацию вокруг российско-украинской войны.