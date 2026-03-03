Сосредоточатся на 3 –4 объектах, – летчик-инструктор предположил, чем и куда дальше будет бить Иран

Ракеты Ирана обладают техническими возможностями достичь европейских стран. Тегеран имеет несколько сотен ракет средней дальности поражения. В течение суток он выполнил свои боевые задачи, использовав довольно небольшое количество ракет.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что сейчас в Иране может оставаться более 2 тысяч ракет.

Иран может изменить тактику

Военный эксперт прогнозирует, что та номенклатура ракет, которая осталась в Иране, будет привлекаться страной по конкретным целям согласно утвержденному плану. По его мнению, вероятнее, что Тегеран с веерного метода выполнения боевой задачи (распространив атаки на ряд стран), что является неверным с военной точки зрения, перейдет к другому.

Он сосредоточится на 3 – 4 объектах. Вероятнее, что это будет Израиль, туда он будет нацеливать ракеты средней дальности. Ракеты малого радиуса действия (до 500 километров) – по ближайшим американским базам. Это оптимальный вариант – сконцентрироваться для того, чтобы растянуть период использования этих ракет,

– объяснил Свитан.

По мнению летчика-инструктора, параллельно Тегеран будет применять для ударов свои дроны-камикадзе. Он убежден, что атаки Ирана по в частности Саудовской Аравии, Бахрейну, Иордании, Арабских Эмиратах, Ираку и Кувейту имеют больше целью создание психологического давления. Однако в дальнейшем Иран сузит географию своих ударов.

Заметьте! Ранее Роман Свитан указывал на то, что ракеты Ирана могут преодолевать многослойную систему ПВО. Говорится о ракетах, которые имеют раздельные самонаводящиеся боевые части. Они движутся по квазибаллистической траектории. Он назвал статистику, что ориентировочно 20% баллистических ракет Ирана способны пройти через противовоздушную оборону и достичь своих целей.

Будет ли Тегеран целиться по Европе?

Свитан выразил сомнение, что даже несмотря на технические возможности своего оружия Иран может начать атаковать Европу, тем более Украину. По его словам, распыляться Тегеран не будет, потому что у него не так много ракет. А вот после сосредоточения Ирана на 3 – 4 локациях, как отметил Свитан, там будет горячо.

У иранцев остались тысячи ракет, а некоторые расположены на территории России (Fateh, Zolfaghar), они передавались россиянам на сохранение, поэтому сейчас пойдут в обратном направлении. Иран рассредоточивал свои склады. Участие в этом вероятно принимает и Китай, Северная Корея. Через Россию может пойти поток вооружения, с которым Иран может воевать долго,

– считает Свитан.

Подытоживая, военный эксперт отметил на том, что интенсивность ударов со стороны Ирана будет коррелироваться в зависимости от возможностей, наличия пусковых установок, площадок для запуска, противодействия США и Израиля. Свитан убежден, что Иран готов играть в долгую. Относительно Украины, он в очередной раз подчеркнул, что вряд ли ее объекты могут быть атакованы Тегераном.

