Путин не просто боится: эксперт сказал, что очень беспокоит Россию в событиях в Иране

Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить ракетные удары по Ирану. Понятно, что эти страны хотели бы видеть демократический и прозападный Тегеран, который не угрожает другим государствам, но сейчас это невозможно.

Таким мнением с 24 Каналом поделился член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев, добавив, что прагматично США и Израиль это понимают. Они не ставят перед собой задачу распада страны.

Какой сценарий с Ираном устроит Трампа?

Если начнется процесс распада Ирана, это усилит хаос в регионе, который является стратегически важным для рынков. Вряд ли США этой операцией хотят превратить Иран в демократическую страну. Ведь нынешняя американская администрация не слишком озабочена демократичностью правительств или их трансформацией. Им важно обеспечить стабильность.

Реалистичный вариант, который устраивал бы Трампа, это поиск какого-то договорно способного лидера в действующей иранской власти, с которым можно будет договариваться. То есть говорится о венесуэльском сценарии под военным давлением. Получится ли это – непонятно,

– подчеркнул Вячеслав Лихачев.

С точки зрения международного права, безусловно, все то, что делает Трамп, является нарушением. Сперва Москва начала этот процесс и открыла ящик Пандоры, а теперь Кремль с удовольствием наблюдает за тем, как разрушается мир, основанный на правилах и строится новое мироустройство, в котором царит право сильного.

Как сейчас ведет себя Путин?

"Он боится быть следующим. Эмоционально, думаю, россиянам неприятно видеть, что просто можно взять и разрушить оборону страны, которая в большинстве основана на российском вооружении. Поэтому это опасения есть", – отметил Вячеслав Лихачев.

Также есть еще одна эмоция – это зависть. Ощущение того, что Россия не может сделать так же с Украиной. Поэтому этот эмоциональный привкус, скорее всего, горький.

Но если говорить рационально, то разрушение мирового порядка, втягивание США в войну, – выгодно для России. Она хочет, чтобы Соединенные Штаты проиграли на Ближнем Востоке, завязли в затяжном конфликте. Им выгодно это с точки зрения рынка энергоносителей и ресурсов, которые США будут тратить в регионе.

Экс-глава МИД Украины отметил, что геополитическое влияние России разрушается. Страны, которые когда-то были пророссийскими, теперь таковыми не являются. Бессилие российских властей становится очевидным. От Кремля может отвернуться даже Китай и начать сотрудничать с американцами.

Безусловно, Россия, пытается "продать" Америке свой нейтралитет в этой ситуации, чтобы потом получить определенную уступку в вопросах Украины. Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы иранский режим упал и сейчас испытывает определенное удовлетворение от того, что происходит.

