Путин не просто боится: эксперт сказал, что очень беспокоит Россию в событиях в Иране
- Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить ракетные удары по Ирану, они хотят стабильности в регионе.
- Россия пытается использовать конфликт в своих интересах, ей выгодно, чтобы США погрязли в затяжной войне на Ближнем Востоке.
Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить ракетные удары по Ирану. Понятно, что эти страны хотели бы видеть демократический и прозападный Тегеран, который не угрожает другим государствам, но сейчас это невозможно.
Таким мнением с 24 Каналом поделился член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев, добавив, что прагматично США и Израиль это понимают. Они не ставят перед собой задачу распада страны.
Какой сценарий с Ираном устроит Трампа?
Если начнется процесс распада Ирана, это усилит хаос в регионе, который является стратегически важным для рынков. Вряд ли США этой операцией хотят превратить Иран в демократическую страну. Ведь нынешняя американская администрация не слишком озабочена демократичностью правительств или их трансформацией. Им важно обеспечить стабильность.
Реалистичный вариант, который устраивал бы Трампа, это поиск какого-то договорно способного лидера в действующей иранской власти, с которым можно будет договариваться. То есть говорится о венесуэльском сценарии под военным давлением. Получится ли это – непонятно,
– подчеркнул Вячеслав Лихачев.
С точки зрения международного права, безусловно, все то, что делает Трамп, является нарушением. Сперва Москва начала этот процесс и открыла ящик Пандоры, а теперь Кремль с удовольствием наблюдает за тем, как разрушается мир, основанный на правилах и строится новое мироустройство, в котором царит право сильного.
Как сейчас ведет себя Путин?
"Он боится быть следующим. Эмоционально, думаю, россиянам неприятно видеть, что просто можно взять и разрушить оборону страны, которая в большинстве основана на российском вооружении. Поэтому это опасения есть", – отметил Вячеслав Лихачев.
Также есть еще одна эмоция – это зависть. Ощущение того, что Россия не может сделать так же с Украиной. Поэтому этот эмоциональный привкус, скорее всего, горький.
Но если говорить рационально, то разрушение мирового порядка, втягивание США в войну, – выгодно для России. Она хочет, чтобы Соединенные Штаты проиграли на Ближнем Востоке, завязли в затяжном конфликте. Им выгодно это с точки зрения рынка энергоносителей и ресурсов, которые США будут тратить в регионе.
Интересно! Экс-глава МИД Украины отметил, что геополитическое влияние России разрушается. Страны, которые когда-то были пророссийскими, теперь таковыми не являются. Бессилие российских властей становится очевидным. От Кремля может отвернуться даже Китай и начать сотрудничать с американцами.
Безусловно, Россия, пытается "продать" Америке свой нейтралитет в этой ситуации, чтобы потом получить определенную уступку в вопросах Украины. Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы иранский режим упал и сейчас испытывает определенное удовлетворение от того, что происходит.
Ключевое о ситуации в Иране
- Дональд Трамп 6 марта заявил, что не согласится на мирное соглашение с Ираном. США устроит только безусловная капитуляция страны. По словам американского президента, после избрания "приемлемого лидера", Соединенные Штаты вместе с партнерами помогут Ирану выйти из кризиса и будут вкладывать туда свои средства.
- США 4 марта потопили иранский военный корабль. Это произошло впервые после Второй мировой войны. Удар осуществила американская подводная лодка торпедой Mark 48 ADCAP, которая стоит более 4 миллионов долларов.
- Корабль IRIS Dena был одним из самых новых в иранском флоте, он имел на вооружении зенитные и противокорабельными ракетами и много других средств. Известно, что погибло 80 человек, еще более 100 – пропали без вести.
- Также стало известно, что Россия может предоставлять разведывательные данные Ирану. В частности говорится о передаче координат американских кораблей и самолетов. Этим объясняются довольно точные удары по радарам, военных сооружениях США. Например, под атаку даже попала резидентура ЦРУ при американском посольстве в Саудовской Аравии.