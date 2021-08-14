Спецоперация "Необходимая ярость": как США не оставило шансов СССР в Гренаде

Вторая половина XX века стала эпохой борьбы против коммунизма. Идеология настолько быстро распространялась и пыталась проникать в различные страны мира, что в ход приходилось пускать даже армию.

Обычно противостояния 2 величайших в то время стран – США и СССР, происходили на расстоянии. Начинать новую войну никто не хотел, поэтому идеологические противостояния обычно происходили используя третьи страны и напоминали скорее шахматную партию.

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США и СССР развернули борьбу за Гренаду

Где удавалось выигрывать Вашингтону, а где победу одерживала Москва. Они шли нога в ногу. Каждый боролся за влияние и контроль. В 1980 году полем для противостояния выбрали Гренаду, островную страну в карибском море. Для Кремля эта страна стала очередным плацдармом для распространения своих идей и сближения коммунизма с границами США.

Для Белого дома – потеря шанса на стратегически важную территорию для продвижения собственных интересов. Чего хотели сами гренадци – никто особо не спрашивал. Ни у кого из них не было шанса высказать собственное мнение.

В стране процветала политика красных, где за инакомыслие бросали за решетку. Ситуацию решил исправить 40-й президент США Рональд Рейган. Началась масштабная спецоперация под кодовым названием Urgent Fury – "Необходима ярость".

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Гренада – этот маленький-маленький островок, не какая-нибудь точка на карте в Карибском бассейне и Центральной Америке. Гренаду можно назвать вопросом национальной безопасности США.

Предыстория спецоперации Urgent Fury

В 1974 году Гренада получила независимость от Британии. Новые порядки, новый политический курс и вообще страна планировала жить иначе. Тогда лидером был Эрик Гейри. И хотя он старался придерживаться социал-демократического курса, в стране доминировали популистские и правые взгляды.

Такой расклад событий устраивал далеко не всех. Уже в 1979 году, за 5 лет после независимости, в Гренаде произошел переворот. Контроль переняли леваки из движения "Джуэл". Главным у них был Морис Бишоп. Его политика уже кардинально отличалась от предшественника.

Симпатия к коммунизму сразу же подтолкнула к заключению соглашений с Кубой и СССР. Прежде всего в военной области. В Гренаде появилось вооружение, начали строиться базы и организовываться военные учения. "Красные" денег на Гренаду не жалели – все же расширение территорий.

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Одной из главных причин, почему США вообще обратили внимание на Гренаду, стало строительство аэропорта, который согласно документам, должен быть гражданским. Однако, разведка предположила, что в теории аэродром сможет принимать и грузовые военные самолеты, прибывающие из Москвы.

Сначала, ситуацию с Бишопом решили урегулировать жестко. Штаты объявили бойкот. А потом состоялась и встреча. Бишоп приехал в США, поговорил с представителями президента и диалог сложился настолько хорошим и непринужденным, что лидер Гренады пообещал взять курс на сближение с капитализмом, а коммунистов отправить подальше.

Власть Гренады захватили мятежники

Гренаду, несмотря на обещания ее лидера, в США считали угрозой для страны и Карибского бассейна. Мол, коммунизм и советско-кубинская милитаризация рано или поздно приведет к появлению постоянной угрозы со стороны Гренады. Опасения США подкрепились после того, как власть в стране перехватили мятежники.



Власть Гренады захватили, пока Бишоп вел переговорили с США / Фото из архива Википедии

Попытки Бишопа изменить внешнеполитический кус страны дорого ему стоили. Пока он вел переговоры с США, обещал сближение и давал людям все больше и больше свободы, в рядах движения Джуэла назревал раскол.

Часть людей, которые были с Бишопом понимали, что США – это хорошо. Но были и другие, которые просто ненавидели западный мир. В частности, политики, учителя, военные чины. Среди самых активных: Бернард Корд и Хадсон Остин.

Оба сплотили вокруг себя последователей и решили устроить переворот. Снова. Это был уже второй со времен независимости страны. Без крови не обошлось. Сторонники "красной" политики захватили и ключевые объекты, правительственные здания, а самого Бишопа, как и его ближайших соратников – расстреляли.

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В Гренаде объявили о новом революционном правительстве, которое теперь считалось единственным легитимным и направленным на сближение с социалистическими странами. В Штатах отреагировали мгновенно. Но прежде всего, пытались убедить собственных граждан в том, что коммунизм – зло.

Это была подготовка американцев к тому, что Штаты вступают в новый конфликт. Конечно же, с целью защиты национальных интересов. С этой фразой Белому дому удавалось влезть уже не в одну войну.

Где бы ни был коммунизм – он всегда сеет только страдания и нестабильность. Мы не оставим наших друзей из Карибского бассейна наедине с этой проблемой,

– заявил 40-й президент США Рональд Рейган.

"Мы поможем им выбраться в свободный мир и вернуть себе ценности, которыми живут западные страны. Мы поможем им вернуться к нам, американцам, и с радостью примем их", – добавил он.

Гренада жила по правилам коммунизма

Под руководством новых Джуэл, Гренада жила в лучших традициях коммунизма: террор, убийства и репрессии. Существовала тайная полиция, которую называли "Бандой Мангуст". Боевики отвечали за изоляцию, а нередко и ликвидацию невыгодных режиму людей.

Гренада превратилась в стандартную коммунистическую страну. Однако опасность ее заключалась в том, что в любой момент эта идеология могла перекинуться и на соседние страны. Так, Кремль получил бы больше влияния в регионе, чем Штаты, которые тоже боролись за доминирование в Карибском море.

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Первыми противостоять гренадским радикалам решили в Организации Восточнокарибский стран. Мол, сбросим тамошнее правительство, назначим своего человека и опять возьмем курс на США. И хотя шансы на победу были, ведь армия Гренады была далеко не в расцвете сил, рисковать все равно не стали.

В случае проигрыша, коммунизм получил бы шанс распространиться дальше. Поэтому попросили помощи у Барбадоса, Ямайки и главное – США. Если первые 2 страны согласились помочь на альтруистических началах, скажем так, то Штаты придумали причину вторжения.

На момент изменения и захвата власти в Гренаде осталось более 600 студентов. Вашингтон опасался, чтобы из-за ненависти к США не повторился иранский сценарий 1979 года. Тогда американцы, которых взяли в плен провели в нем 444 дня.

Рейган начал операцию "Необходимая ярость"

Джимми Картер, тогдашний глава Овального кабинета, из-за неудачных попыток освобождения не смог баллотироваться на второй срок. Ведь в глазах американцев выглядел слабым президентом. После Картера новым лидером стал Рональд Рейган, уже обученный на ошибках своего предшественника дал добро на начало операции "Необходима ярость".

По радио быстро объявили, что вводится комендантский час. Времени было мало. У людей заканчивалась вода, еда. Не было даже воды, чтобы сходить в туалет.

Мы тогда поняли, что что-то происходит. Мы хотели покинуть то место,

– вспомнила очевидец событий Кристина Джилиуто.

За планирование спецоперации взялись едва ли не все подразделения специального назначения страны. Был только 1 нюанс. Разведка в этом конфликте показала себя не с лучшей стороны. Так что действовать надо было максимально быстро, они не успели собрать всех необходимых данных, которые помогли бы военным в дальнейшем планировании своих нападений.

Например, у военных не было карт местности. Приходилось ориентироваться по туристическим путеводителям и картам. А еще, американские спецслужбы просили помощи у туристов, которые описывали местность.

Конечно, детального описания склонов, дорог и углублений не было, но солдаты имели приблизительное представление что им делать и в каком направлении двигаться. Однако гренадци тоже не дремали. Они подготовились к нападению американцев.

Куба выслала и своих военных на помощь, а вот в СССР выслать подразделения отказались.

В эпоху холодной войны, Кремль решил не обострять и без того напряженные отношения. Поэтому фактически гренадци и кубинцы противостояли многотысячному войску сразу нескольких стран во главе с США.

США пошли в наступление

США начали высадку в 5:30 утра 25 октября 1983 года. Главных задач было 2. Первое – высадиться в окрестностях местного аэропорта. Перекрыть его, чтобы ограничить доступ противника к ресурсам, а уже оттуда отправиться на освобождение американских студентов, которые были неподалеку заблокированы в одной из школ.

Задача вторая уже легла на плечи бойцов подразделения Дельта. Ребята должны были высадиться у одной из тюрем и освободить политических заложников. Пенитенциарка была хорошо укреплена. И вдобавок ко всему – из всех сторон окружена густыми джунглями.



Американцы начали наступление 25 октября 1983 года / Фото Defense Media Network

Ко входу вела всего одна дорога, которую заблокировали гренадские военные. Операцию по освобождению политических заключенных можно назвать частично успешной. Ведь с самого начала ее планировалось провести внезапно. К сожалению, не получилось.

Гренадци знали о нападениях, подготовились заранее. Когда первый вертолет приблизился к точке высадки коммандос, его начали обстреливать. Шансов безопасно высадить людей – ноль. Поэтому бойцы выбрали другой метод.

Пока вертолеты кружили над тюрьмой, отвлекая внимание сил соперника, команды прорвались через главный вход и освободили заложников. Но не без крови. Потеряли несколько вертолетов.

В битве за Гренаду американцы взяли количеством. Использовали по максиму, чтобы просто раздавить гренадцев мощностями. Спустили на воду более 10 кораблей: крейсера, фрегаты, эсминцы и даже авианосцы. При необходимости такие аппараты могли из воды обстрелять всю береговую линию Гренады и даже больше.

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В воздух подняли более полсотни самолетов и несколько десятков боевых вертолетов. По количеству бронетехники американцы преобладали гренадцев в несколько десятков раз. Ведь из вооружения в Сент-Джорджес только старые советские БТРы и зенитная артиллерия, которой было явно недостаточно, чтобы перебить всю технику американцев.

И по количеству людей США тоже взяли верх. Во время десантирования на аэропорт они высадили 1200 десантников. И это только те, кто принимал аэропорт. Чтобы понимать масштабы – все количество военных Гренады не превышало полутора тысяч человек.

Всего на Гренаду выпустили более 7000 военнослужащих из разных подразделений. Все работали как единый слаженный механизм. Шансов на отпор у коммунистов не было.

Рейган заявлял, что быстрый рост военных мощностей Гренады угрожает не только США, но и соседним странам Карибского бассейна. Большинство из них совсем не имели оружия, чтобы противостоять в случае угрозы.

Для нас Гренада важна тем, что предоставляет нам (США – 24 канал) коммерческие пути и возможности для военных маневров,

– объяснил 40-й президент США.

Как работала диверсия США

Большую роль в этом противостоянии сыграли и диверсионные подразделения, который Штаты выпустили для подрывной деятельности. Главная задача у них была всего одна – оставить Гренаду без коммуникации. Частично им это удалось.

Они обезвредили все передатчики, кроме одного, который был в посольстве Кубы. Туда коммандос добраться не смогли. Ну а когда подразделения гренадцев остались практически без коммуникации и не могли предупреждать друг друга о нападениях или перемещения вражеских сил, в игру вступили ударные вертолеты.



Военные США задействовали вертолеты / Фото Defense Media Network

Например, в районе аэропорта оборону держали кубинцы. Они пытались держать вертолеты на мушке и им даже удалось сбить несколько. Но ответ прилетел моментально. Сначала места дислокации кубинцев обстреляли из вертолетов, а потом это все утрамбовала артиллерия.

Так продолжалось пока гренадцев и кубинцев не удалось усмирить окончательно. Когда огневые выстрелы затихли, а отвечать огнем в сторону американцев уже никто не хотел – авианалеты прекратились.

Последняя фаза спецоперации

Последней фазой операции "Необходима ярость" стало освобождение американских студентов. Это то, на что Рейган сделал главную ставку и постоянно подчеркивал это на всех телеканалах и радиоэфирах. Их удалось вывести невредимыми.

Сопротивления при эвакуации американцы тоже не заметили. Ведь за день до освобождения они полностью перекрыли все дороги и подходы к месту эвакуации. Вязали всех, кто пытался перейти блок-посты. В общем, вся операция длилась 2 дня.



Армейцы США освободили студентов / Фото Defense Media Network

И хотя это была игра в одни ворота, легкой победой эту битву назвать трудно. Со стороны США до 20 мертвых, около 10 вертолетов потеряно. У Гренады, по меркам масштабности противостояния, тоже потерь не очень много: около 50 погибли.

А вот насчет техники – бойцы США захватили всю, не оставив даже шанса на сохранение какого-то оружия. Обычно в битвах побеждают не тот, у кого больше армия, а тот, кто хитрее. Но США – это не тот случай.

Как США удалось одержать победу

Эта страна объединяет в себе сразу 2 качества. Она хоть и посылает на врага всю свою ярость и мощь, но делает так, что потери минимальны. Ведь с семитысячного войска погибли менее 20 человек.

Большую роль в этой битве сыграл и опыт американских военных. Большинство из них уже имели за плечами командировки во Вьетнам. Поэтому все действовали слаженно. Тактики боя были заранее обдуманы и уже давно отработаны на вьетнамских фронтах.



Американские военные имели необходимый опыт / Фото Defense Media Network

Реакция мира на спецоперацию США

После завершения операции "Необходима ярость", реакция мира конечно же не заставила себя долго ждать. Соединенные Штаты обвинили во вмешательстве во внутренние дела Гренады. Недовольство выразили Куба, СССР и ряд социалистических стран.

Что интересно, отбив Гренаду у коммунистов и тем самым предотвратив распространение "красной" идеологии, критику в адрес Вашингтона высказали и европейские страны: Франция, Швеция, даже Великобритания. Хотя Маргарет Тэтчер позже уверяла, что считает действия Рейгана вполне оправданными.

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С одной стороны критиков США понять можно. Они видели не противодействие коммунизму, а укрепления американских позиций в Карибском море. Что в итоге подкрепило позиции Белого дома на международной арене.

Возмущение стран, критика ООН и попытки заставить США вывести войска из Гренады результата не принесли. В Овальном кабинете решили, что уйдут из страны только в том случае, когда окончательно убедятся, что за рулем Гренады станет надежный лидер, которого не потянет в сторону коммунизма.

Как жила Гренада после освобождения

Тем более, что сами гренадци поддерживали идею присутствия военного контингента США у себя в стране. Дальнейшая судьба Гренады сложилась так, как ее распланировали американцы. После освобождения-оккупации страны они оставили там своих военных. На всякий случай, чтобы исключить шансы на военный переворот. Но привлекать их не было необходимости.

Гренада уже в 1985 году смогла похвастаться демократичными выборами, где к власти пришел совершенно новый политик, который не поддерживал ни одну из сторон. Хотя позже его таки склонит в сторону США.

Новое руководство Гренады выглядело надежным в глазах политиков из Белого дома, так Штаты решили дать стране спокойствие. Годом позже – в 1986 году, гренадци судили Бернарда Корда, Хадсона Остина и их ближайших соратников, участвовавших в перевороте и убийстве Мориса Бишопа. Их бросили за решетку.



Американцы провели успешную операцию "Необходима ярость" / Фото Defense Media Network

А 25 октября, день когда началась операция "Необходима ярость", в Гренаде до сих считают праздником и отмечают его как День благодарения. Битва за Гренаду стала очередной демонстрацией Штатами своего главенства.

Прежде всего перед Москвой, которая так не хотела участвовать в противостоянии, что даже отказалась помогать гренадцям. Хотя, этого мы уже не узнаем. Это же игра спецслужб, где у каждого свои планы и видение картины боя.

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Возможно, пока американские агенты ломали голову над тем, как победить в Гренаде, советы готовили какой-то хитрый план, чтобы в очередной раз насолить Вашингтону. Но как бы там ни было, Гренаду удалось отбить и остановить распространение красной заразы.