Не только контролировать: хватит ли России резервов, чтобы вернуть территории на Курщине

Операция ВСУ в Курской области становится все более угрожающей для россиян. Украинские силы продолжают активно продвигаться по российской территории. В то же время врагу нужно все больше ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что сейчас наши силы контролируют приблизительно 1100 квадратных километров территории России. У оккупантов пока мало сил в Курской области, чтобы противостоять ВСУ.

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Будут тянуть резервы с фронта

Россия на сегодня не имеет возможности стабилизировать ситуацию по линии боестолкновения на этих 1100 квадратных километрах. Однако им нужно эту территорию еще и освободить. Но для этого нужно еще больше ресурсов перебрасывать в Курскую область.

Для этого россиянам нужно 50 тысяч личного состава. Однако сейчас на Курщине присутствуют лишь более 15 тысяч. Еще 35 тысяч личного состава им придется тянуть из зоны боевых действий. И это количество необходимо только для стабилизации ситуации,

– подчеркнул военный обозреватель.

Если же россияне планируют провести контрнаступление и освобождение территории площадью 1100 квадратных километров, тогда им потребуется привлечь 50 тысяч человек. Однако зона контроля ВСУ постоянно увеличивается. Тогда, по его словам, соответственно для стабилизации фронта по линии боестолкновения нужно будет больше человеческого ресурса.

"При этом у российского командования критически не хватает личного состава. Не зря на границе с Украиной появились срочники, а также в Курскую область непосредственно из зоны боевых действий отправляют личный состав, где его и так впритык. Нет у России резерва на 100, 200 или 300 тысяч, поэтому справиться с ситуацией в Курской области в ближайшее время россияне не смогут", – подчеркнул Александр Коваленко.

Просчитали заранее

В то же время Украине для того, чтобы контролировать территории на Курщине, также нужны ресурсы.

Однако если на линии боестолкновения должны находиться Вооруженные Силы, то для контроля за территориями в тылу, можно использовать ресурс Национальной гвардии, Национальной полиции, добровольческих подразделений, в частности легиона "Свобода России" и РДК.

Решить этот вопрос вполне возможно. К тому же еще в процессе подготовки операции в Курской области были просчитаны наши возможности по контролю определенной территории.

"По моему мнению, мы можем взять под контроль до 4 тысяч квадратных километров территории России – по самому оптимистичному сценарию", – предположил военный обозреватель.

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