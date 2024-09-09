Как операция ВСУ в Курской области повлияла на наступательный потенциал врага на других направлениях

Операция в Курской области продолжается уже второй месяц. За это время россияне не только не смогли освободить собственную территорию, но и вынуждены перебрасывать на Курщину дополнительные ресурсы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что противник был вынужден изменить свои планы на Покровском направлении. Также Владимир Зеленский отметил, что, что возле Покровска ситуация стала лучше.

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Это прямое влияние Курской операции на фронт

Операция ВСУ в Курской области, по мнению Поповича, имела влияние, в частности, на наличие ресурсов России. С ее началом противник был вынужден вытянуть все возможные резервы и перебросить их в Курскую область.

Соответственно это повлияло на ситуацию на Покровском направлении, где россияне приостановили наступление. Сейчас они не могут атаковать на нескольких участках фронта сразу.

В то же время враг продолжает вести бои на южном фланге на Покровском направлении. Там очень опасная ситуация, так же как и возле Угледара. Также идут штурмовые действия в направлении Селидово,

– подчеркнул он.

Однако непосредственно на Покровск россияне сейчас не наступают – им не хватает резервов и негде их брать. Возможно они их найдут – этого нельзя исключать, но на сегодня – это, по словам политолога, является прямым влиянием на фронт операции в Курской области.

Сейчас одна из важнейших целей врага – обеспечение южного фланга – это боевые действия в районе Галициновки, Невельского, которое по данным DeepState захвачено противником, Красногоровки, где есть продвижение россиян. Этот треугольник они сейчас будут пытаться сжать, чтобы вытеснить украинские войска или окружить их.

В случае, если россиянам удастся осуществить этот план, они могут взяться за Селидово, ведь это важный город для того, чтобы продолжить наступление на Покровск.

Украинские силы будут пытаться проводить контратаки на этом направлении, однако отрезать этот выступ вообще вряд ли удастся. Потому что враг имеет значительное преимущество в количестве личного состава – один к четырем в его пользу. Соответственно речь идет о том, чтобы выиграть время и подготовить Покровск к обороне,

– объяснил Денис Попович.

К слову. Военный эксперт Роман Свитан считает, что операция на Курщине выполнила 3 задачи. Первую – нанести превентивный удар по российской группировке в районе Суджи, которая собиралась для движения в сторону Сум. Вторую – взять в оперативное окружение выступ возле Тёткино. Третью – сковать большую часть резервов противника на Курском направлении.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте