Украина может расположить оружие под носом у Путина: разговор с генералом США Ходжесом

Силы обороны продолжают операцию в Курской области, которая может улучшить возможности нашего государства. В частности, одной из возможностей операции может стать размещение наших ракетных систем и дронов вглубь России.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в разговоре с 24 Каналом заметил, что благодаря этому Украина сможет атаковать больше аэродромов и энергетической инфраструктуры внутри России. Что больше всего поразило в Курской операции и какие проблемы Кремля она разоблачила – читайте далее в материале.

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Что больше всего поразило в Курской операции

Украинская армия продолжает наступательную операцию на территории России. В Курской области уже было достигнуто много успехов. Институт изучения войны сообщал даже о 35-километровом продвижении Украины вглубь Курской области. Что больше всего поразило вас в этой наступательной операции ВСУ в Курской области?

Меня поразили 3 аспекта. Прежде всего мы снова недооценили способность Украины проводить планирование, хранить эти планы в секрете, комбинированно применять военные силы и эффективно использовать все свои ресурсы.

Мы недооценили это и переоценили способность России эффективно проводить свои операции. Очевидно, что Украина застала Россию врасплох. Более того, на Западе многих это также застало врасплох. В частности, масштаб и компетентность этой операции.

Второе – мы не знаем точно, какие конкретные цели преследуют украинское правительство и Генеральный штаб, но мы и не уполномочены этого знать. Я не должен этого знать. Поэтому то, что я скажу дальше, – это лишь мои предположения, которые сделаны на основании того, что я вижу и что думаю.

По моему мнению, эта контрнаступательная операция украинцев имеет целью зачистить большой объем территории в Курской области, чтобы эта территория не была безопасным местом для использования российской артиллерии, ракетных установок и вообще для подготовки будущих операций против Украины. Итак, украинцы зачищают эту территорию, которую называют Курским плацдармом. Я считаю, что это правильный подход.

Кстати России нужно будет 50 тысяч военных, чтобы остановить операцию ВСУ на Курщине, – ISW

Это также меняет динамику, разговора, нарратив о том, что происходит. Уже не слышно, чтобы кто-то говорил о "неизбежности победы России". И я могу предположить, что Украина на самом деле привлекла гораздо больше войск и возможностей, чем мы все думаем.

Я считаю, что одной из целей этого контрнаступления также является ослабление давления на украинские силы на Востоке, которые защищают, например, Покровск. Хотя думаю, что мы на Западе, вероятно, больше сосредоточены и обеспокоены этим, чем украинское командование и Генеральный штаб.

Третья вещь, которая меня больше всего поразила, – это, конечно, реакция России – насколько она была абсурдной, медленной, хаотичной и неэффективной. Владимир Путин сделал федеральную службу безопасности ответственной за отражение наступления, поскольку это явно стыдит его. Он пытается представить это как "террористическую операцию украинцев". Поэтому он возлагает ответственность за реагирование на ФСБ.

Но очевидно, что это не компетенция ФСБ. В течение последних 2,5 года они продемонстрировали, что это не их стиль. Кроме того, нет никакого взаимопонимания между генеральным штабом, федеральной службой безопасности, росгвардией и другими ведомствами в России.

Поэтому генштаб не собирается делать ничего, чтобы помочь ФСБ добиться успеха в ответе на это. Итак, я считаю, что неэффективное командование, а также ненависть и споры между различными силовыми ведомствами внутри России, способствуют очень плохой реакции на это.

Ситуацию усугубляет вражда в Кремле

Также, похоже, российские командиры не хотят перебрасывать свои самые опытные подразделения с Востока Украины в Курскую область. Считаете ли вы эту тактику мудрой? Как это может повлиять на процесс принятия решений? В частности, их неготовность сделать это?

Думаю, есть несколько причин, почему этого до сих пор не произошло. Прежде всего я считаю очень запутанной и неэффективной систему командования внутри России – федеральная служба безопасности, которая будет руководить ответом на контрнаступление украинцев в направлении Курска, и генеральный штаб, который руководит операциями на Востоке.

Генеральный штаб России не имеет никакого настоящего интереса в том, чтобы ФСБ достигала успеха. Поэтому они не спешат перебрасывать войска из Покровска на Курск. В то же время в какой-то момент кому-то все-таки придется принимать решение о переброске войск. Я не думаю, что это лицо уже четко определено или уже приняло это решение.

Также дело в логистике, которая необходима для переброски больших сил на такое расстояние. Сомнительно, что у них есть много грузовиков или поездов, которые готовы начать перевозить людей. Имею в виду, что нужно много времени на подготовку с момента, когда кто-то скажет: "Ладно, я должен передислоцировать бригаду или две бригады с одного места на другое". Поэтому с точки зрения логистики – это вызов для них.

Кроме этого, дело в дистанции. Это более 500 километров. Если бы вы ехали на транспортном средстве прямо из Покровска в Суджу, то получается примерно 550 километров. Но тогда им пришлось бы ехать через украинскую территорию, через Харьков. Так что это, очевидно, не маршрут, которым они могут воспользоваться.

Им пришлось бы объезжать подконтрольные Украине территории. Поэтому, наверное, говорится о 700 – 900 километрах. Это длинный путь. Это возможно при условии, что у них есть сотни грузовиков в России, которые готовы начать перемещение людей, или сотни товарных вагонов в случае необходимости. Поэтому я сомневаюсь, что уже есть все необходимые возможности для перемещения войск, техники и боеприпасов, нужных для эффективного ответа.



У россиян есть проблемы, чтобы перебросить технику на Курщину / Getty Images

В России проблемы с мобилизацией

Также издание Meduza сообщило, что Россия хотела бы использовать срочников для отпора, чтобы попытаться отбить наступление Украины внутри России. Как можете отреагировать на это?

Это свидетельствует об отчаянии с российской стороны, а политическая проблема для Путина только растет. Они избегают мобилизации людей из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что не хотят, чтобы они почувствовали на себе последствия этой войны.

Они уже сталкиваются с проблемами с кадровым обеспечением, ведь сотни тысяч, возможно, и миллионы россиян покинули страну за последние несколько лет. В их отраслях экономики уже ощущается нехватка рабочей силы.

Поэтому я считаю, что им придется начать принимать очень сложные решения внутри России для решения проблем с кадрами. Страна-агрессор не имеет безграничного количества людей. В конце концов, возможно, придется привлечь к этому даже сыновей олигархов, старших офицеров и чиновников.

Ожидаете ли вы, что Россия начнет очередную мобилизационную кампанию? В Bloomberg сообщали, что сейчас российское правительство рассматривает этот вопрос.

Это возможно. Это было бы большим политическим решением для Кремля. Думаю, что они предпочли бы найти другие прокси-силы. Например, чеченцев. Мне кажется, именно поэтому Владимир Путин недавно посещал Чечню и другие места, пытаясь найти больше людей, чтобы избежать сложного политического решения, о котором вы говорите.

Силы обороны разрушили 3 ключевых моста на Курщине

Украина успешно разрушила 3 ключевых моста России на Курщине. Военные эксперты предполагают, что это может означать возможность окружения российских войск. Вы чувствуете, что россияне медленно, но постепенно все-таки проигрывают битву в Курской области?

Безусловно, если россияне не смогут эффективно ответить на это, чего они пока не сделали, то им будет трудно ликвидировать этот Курский плацдарм, который создали украинские силы. Кстати, разрушение этих мостов, возможно, указывает на одну из границ, как далеко хочет зайти Украина.

Россияне, которые во времена Советского Союза были известны своими отличными способностями к форсированию рек, сейчас, по моему мнению, уже не имеют такой же компетенции. За последние несколько лет они этого точно не демонстрировали.

Поэтому я скептически отношусь к тому, что они могут быстро ремонтировать мосты или строить такие переправы. Конечно, когда они попытаются это сделать, украинцы найдут способ уничтожить их.

Какие возможности для ВСУ открывает Курская операция

По вашему мнению, какие шансы у Вооруженных Сил Украины продвинуться вперед и начать угрожать Курску артиллерийским огнем? Как далеко могли бы зайти украинские военные с военной точки зрения?

Я думаю, что сейчас Силы обороны Украины могут зайти настолько далеко, насколько захотят. Я думаю, что они, наверное, уже предусмотрели все логистические аспекты для этого и вероятные ответы России. Впрочем, я не знаю точно, какие цели преследует Генштаб Украины, поэтому я не могу точно предсказать, как далеко они продвинутся.

Одним из преимуществ этого плацдарма является то, что украинцы могут переместить свои ракетные системы вглубь России. Хотя США, Великобритания и Германия ввели ограничения на использование некоторых вооружений внутри России, теперь Украина может переместить свои собственные ракетные системы и дроны глубже в Россию, чтобы атаковать больше российских аэродромов и энергетическую инфраструктуру. Это, по моему мнению, является важным улучшением украинских возможностей.

Я также думаю, что теперь они угрожают российской атомной электростанции в Курске. Это создает настоящую дилемму для России. В частности, из-за того, что они делают вокруг Запорожья. Так что, я думаю, что это часть плана.

Захват российского газового хаба в Судже также является важным рычагом влияния для украинской стороны в вопросе, перенаправить ли газ, уничтожить эту станцию или принять другие меры. Все эти рычаги влияния сейчас получила Украина.

Украина готовит еще сюрпризы для Путина?

The Wall Street Journal сообщило, что удары Украины по мостам в Курской области могут свидетельствовать о намерении нашего государства удерживать эту территорию на Курщине в течение длительного времени. Что нужно для того, чтобы Украина могла это делать?

Думаю, что Wall Street Journal пришел к разумному выводу. Уничтожение этих мостов не только ограничивает или снижает способность России реагировать на действия Украины, это также способствует окружению российских сил. Однако я не думаю, что Курская операция происходит сама по себе. Украинский Генштаб запланировал и другие вещи, на другом направлении или действия дальше вглубь России.

Мы этого не знаем наверняка, но я уверен, что Генштаб учел, что им понадобится для инженерного обеспечения защиты флангов того, что уже захвачено. Говорится о необходимых боеприпасах, горючем и других логистических вещах.

Я подозреваю, что они (украинские военные – 24 Канал) захватывают много ресурсов у россиян, которые там находятся. Однако я считаю, что Генштаб и ГУР настолько умны, что понимают россиян лучше, чем кто-либо из нас на Западе когда-либо сможет понять. Я не считаю, что то, что сейчас происходит, – это единственное, что будет происходить.



Курская операция не единственное, что Украина может готовить для Путина / Getty Images

Недавно военная разведка США пришла к выводу, что война в Украине заходит в тупик. Такой вывод был подготовлен еще до начала наступления Украины на территорию России. Почему Пентагон так ошибался относительно возможностей Украины и способности нашей страны провести внезапную атаку внутри России?

Не могу сказать, что все в Пентагоне ошибались, но, к сожалению, администрация в целом недооценила возможности Украины и переоценила возможности России.

К сожалению, в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других западных столицах все еще слишком много людей, которые не могут поверить, что Россию можно победить, и они готовы воспринимать российские нарративы о неудачах Украины. Все эти факторы способствовали нашей недооценке Украины и переоценке России. Хорошо, что Украина нас не слушает.

О цели Курской операции

The Economist сообщил, что целью Украины в Курской области может быть получение рычага влияния для переговоров с Россией. Считаете ли вы, что это наступление и нынешние территориальные достижения Украины создают достаточное давление на страну-агрессора, чтобы заставить Москву согласиться на приемлемое для Киева мирное урегулирование войны?

Конечно, это может быть одной из причин того, что они (украинские военные в Курской области – 24 Канал) делают. Однако, по моему мнению, многие наблюдатели и эксперты лишь спекулируют на тему того, для чего это все и что может произойти.

Какие последствия этого? Все это не является необоснованным. Не знаю, является ли это целью правительства или Генштаба. Возможно, так оно и есть, но это точно создает много проблем для Кремля: что россияне думают о сотнях или тысячах пленных военных, в том числе чеченских подразделениях; какое влияние этого на российскую нефтяную и газовую инфраструктуру, и на ядерную инфраструктуру в Курске; как неспособность или внутренние противоречия между ФСБ, генштабом и росгвардией влияют на ситуацию?

Я считаю, что Россия сейчас находится в очень затруднительном положении, и самое время усилить давление на нее и поддержать Украину.

Я рад, что правительство США не говорит Украине: "Будьте осторожны, замедлитесь". Мне жаль, что мы все еще не сняли ограничения на использование ATACMS Украиной, но по крайней мере мы не слышим так много предупреждений от Джейка Салливана, например, о том, чтобы Украина действовала осторожнее.

Путин может и не знать, что сейчас происходит на Курщине

Что думают по поводу событий на Курщине Владимир Путин и его окружение? Что они чувствуют сейчас?

Я не могу точно знать, что происходит в голове Путина и людей вокруг него. Интересно, что каждый раз, когда в России возникает большая проблема или кризис, Путин умеет дистанцироваться от событий, чтобы не быть лично связанным с катастрофой. То, что он побывал в Азербайджане и в Чечне в течение последних нескольких дней во время этих событий, является примером этого.

Теперь, возможно, он на самом деле не знает, что происходит. Возможно, как это часто бывает в диктаторских, централизованных правительствах или системах командования, люди неохотно сообщают большому лидеру о том, что на самом деле происходит. Так может быть и в России.

Я никогда не мог полностью понять российское население, но я не уверен, что российский народ поднимется так же как украинцы во время "Майдана". Я не вижу возможности того, чтобы это произошло в России.

Считаю, что внутренние силовые структуры слишком сильные, и большинство людей, которые критикуют правительство, становятся мертвыми или оказываются в заключении. Даже олигархи, которые не выполняют свои обязанности или не проявляют должной лояльности, также погибают.

Подозреваю, что украинское правительство, украинский Генеральный штаб это понимают гораздо лучше, чем я. Украина сделала правильно, когда с осторожностью относилась к распространению информации партнерам о Курской операции.



Силы обороны на Сумщине / Getty Images

Повлияет ли Курская операция на помощь США

Издание The Economist сообщило, что Запад не был проинформирован о Курской операции Украины, поскольку две предыдущие операции были сорваны Западом. Относительно первой – произошел слив информации, а от второй операции Украину отговорили западные партнеры. Считаете ли вы, что коммуникационные линии между Украиной и США достаточно защищены?

Я считаю, что правительство в Киеве правильно и мудро выбирает информацию, которой оно делится с другими и проявляет большую осторожность. Это нормально. По моему мнению, было бы правильно, если бы Украина очень осторожно относилась к распространению информации, связанной с Курской операцией.

Наверное, еще есть доверие и сотрудничество по определенным каналам. Обмен разведывательными данными, например, происходит точно. Я уверен, что США, Великобритания и некоторые другие страны до сих пор предоставляют Украине полезную разведывательную информацию. Я надеюсь на это.

Однако одной из распространенных практик является то, что даже с ближайшими союзниками не всегда делятся всеми деталями. США также так делают. Вы решаете, кому нужно знать те или иные вещи. Поэтому, как по мне, было бы правильно, если бы Украина очень осторожно относилась к распределению информации, связанной с этой операцией.

Один из чиновников администрации Джозефа Байдена для The Telegraph заявил, что Украине не нужно использовать британские ракеты Storm Shadow на территории России, поскольку самодельные дроны Украины могут нанести больше вреда российским силам. Почему они так думают?

Почему кто-то думает, что этот человек что-то знает о военных операциях? Такой вид мышления и комментирования не только не приносит пользы, а является просто бессмысленным.

Мы не должны указывать Украине, какие именно виды оружия нужно использовать. Это отражает причину постоянных провалов нашего правительства, ведь там многие люди не понимают, что нужно для того, чтобы помочь Украине победить в войне.

Обратите внимание Операция ВСУ на Курщине является дерзким сигналом Западу, Украина может изменить ход войны, – CNN

Вместо того чтобы говорить Украине, что и как использовать, нам следует "закрыть рот", не мешать и дать Украине то, что нужно ей для победы.

Считаете ли вы, что те люди и чиновники, которые боялись эскалации России, в частности ядерной, наконец поняли, что ошибались?

Сомневаюсь. Очевидно, мы ошибались. Меня очень разочаровывает, что в последние годы чрезмерный страх правительства США относительно возможного использования Россией ядерного оружия мешал нам делать то, что было необходимо. Надеюсь, что некоторые люди наконец осознают, что ошибались, но, по моему мнению, еще слишком много людей не могут понять это.

Если Украина продвинется дальше вглубь Курской области, как это может повлиять на западную позицию по поставкам Украине дальнобойных ракет и дронов? Считаете ли вы, что это может привести к разрешению для Украины наносить удары вглубь России с помощью крылатых ракет и ракет ATACMS?

Я, безусловно, на это надеюсь. Это часть обороны Украины от российских авиаударов, дронов и бомб. Это позволило бы уничтожать российские аэродромы, с которых осуществляются эти атаки, а также российскую нефтяную и газовую инфраструктуру, которая обеспечивает Россию финансами для продолжения войны.

Западным странам следует признать, что в их интересах, чтобы Украина достигла успеха и победила Россию. Поэтому мы должны предоставить Украине все необходимое без ограничений, чтобы помочь ей победить Россию.