Напряжение в бункере растет: станет ли Курская операция концом для Путина и России

Уже не первый месяц в бункере российского диктатора растет напряжение. В то же время операция Сил обороны Украины в Курской области может только повысить градус.

Владимир Путин ищет виновных в провале в Курской области, при этом недовольство действиями диктатора растет. Чем для России и персонально для Путина обернется операция в Курской области – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

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Что происходит в бункере

Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал, что градус напряжения в путинском бункере растет уже несколько месяцев. Это началось после того, как Эммануэль Макрон жестко поставил главу Кремля на место относительно ядерного шантажа. А продвижения Сил обороны в Курской области достаточно, чтобы еще больше обострить ситуацию в бункере.

Пионтковский убежден, что у российского диктатора уже некоторое время напряженные отношения с генералами. Поэтому теперь вопрос: кто кого – либо Путин "сделает" генералов, либо генералы "сделают" Путина.

Подобная ситуация уже была в гитлеровском бункере в 1944 году и в сталинском в 1941 году. Здесь уже вопрос – кто кого?

– озвучил российский публицист.

Он также вспомнил, как в июне 1953 года в Москве едва не развернулась война ГРУ с КГБ, и предположил, что сейчас она назревает в России.

"Она (война между спецслужбами – 24 Канал) назревает, Путин осознал, что единственная его опора – это ФСБ. Продолжается поиск виноватых", – сказал Пионтковский.

В июне 1953 года в Москве возникла напряженная ситуация между ГРУ и КГБ из-за борьбы за власть после смерти Сталина. Председатель КГБ Лаврентий Берия хотел подчинить себе ГРУ, что привело к конфликту. 26 июня Берию арестовали, и это предотвратило возможное вооруженное противостояние между спецслужбами.

Пионтковский о ситуации в Кремле из-за Курской области: смотрите видео

Путину надо кого-то наказать за провал в Курской области, и роль жертвы приписывают начальнику генштаба страны-агрессора Валерию Герасимову.

В то же время российский политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что Путин является достаточно хитрым, поэтому к наказаниям своего окружения старается относиться справедливо. Диктатор понимает, если будет вести себя со своим окружением как самодур, то против него назреет мятеж.

Что касается Герасимова, то если глава Кремля сделает его козлом отпущения за ситуацию на Курщине, то остальные российские генералы будут панически бояться пропустить "новый Курск" и этот страх будет подавлять всех вокруг.

Путин сейчас в такой ситуации, когда у него нет хорошего решения. Это, кстати, косвенное доказательство того, что конец приближается, то есть ресурсы исчерпаны,

– сказал политтехнолог.

По его словам, очень просто принимать решения, когда у тебя есть хороший и плохой вариант. Но у российского диктатора есть плохой и совсем плохой. То есть Путин сейчас перед выбором: либо не принимать никаких решений и плыть по течению, либо сознательно принять решение, которое может ухудшить его позиции.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Развал России начнется с Курской области?

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что сейчас можно говорить именно об оперативных успехах операции в Курской области. Однако впоследствии это может перерасти в стратегический успех, в частности может повлиять на разрушение кремлевского режима.

"Операция в Курской области может заложить дополнительные основы для разрушения путинского режима и Путин это осознает. В то же время некоторые страны Запада до сих пор против свержения режима Путина из-за того, что он якобы прогнозируемый. Они боятся тех событий и последствий, которые могут произойти после дворцового переворота или какой-то смуты в России", – отметил Чаленко.

В то же время российский диктатор своим поведением демонстрирует, что не является договороспособным. Значит, это сигнал Западу – если не хотите разрушать путинский режим, то надо среди элит искать преемника диктатору, который будет более договороспособным.

Чаленко о влиянии операции в Курской области на режим Путина: смотрите видео

В результате Курской операции Сил обороны Кремль будет иметь проблемы социально-экономического характера, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Так, в России уже начали говорить о возможной отправке срочников на Курщину для сдерживания украинских войск. Таким образом Кремль может ухудшить внутриполитическую ситуацию, поскольку это даст толчок для действия таких организаций как "комитет солдатских матерей".

Сейчас часто сравнивают и вспоминают войну в Афганистане, говорят, что срочники также там воевали. Но хочу напомнить к чему это привело – к распаду Советского Союза,

– подчеркнул Мусиенко.

Следовательно, возможная отправка срочников противостоять обученной украинской армии, в частности, с тем, что они в большом количестве будут сдаваться в плен, может стать триггером, который будет подогревать определенные процессы.

Ранее Запад с опаской относился к России, как к стране с наибольшим ядерным потенциалом, учитывал ее мнение, и не хотел поражения агрессора на поле боя. Впрочем, как отметил политолог Алексей Буряченко, операция в Курской области абсолютно это изменила.

В частности, показала, что не надо бояться так называемой эскалации, а наоборот – нужно выступать с позиции силы, когда это касается страны-агрессора.

"Становится очевидным, что позиция Владимира Путина слабая, и если продолжать дожимать силовым способом, то она будет только ослабляться и может привести к контролируемому распаду России", – добавил политолог.

Могут ли Путина отстранить после провала в Курской области

Российский политтехнолог Аббас Галлямов заметил, что сейчас у Путина не настолько плохое положение, чтобы его заставляли уйти в отставку. Теоретически на это могли бы решиться разве такие старые прислужники диктатора, как Михаил и Юрий Ковальчуки или Аркадий Ротенберг.

Однако они слишком трусливы, чтобы сделать это напрямую. По мнению Галлямова, они могут принять для себя такое решение и попытаться создать условия, чтобы подвести диктатора к решению отойти от власти.

Так они могут действовать, однако это максимум на который они способны. Пока все не настолько плохо, чтобы они сказали Путину, что ему надо уйти. Возможно, в какой-то момент они и так сделают, но для этого нужно, чтобы операция в Курской области имела другие масштабы,

– предположил российский политтехнолог.

Он подчеркнул, что тогда такой сценарий возможен, но не сейчас.

Галлямов о возможности отстранения Путина от власти: смотрите видео

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник убежден, что Кремль может объявить новую волну мобилизации из-за нехватки резервов. Пропагандистская машина Кремля работает, а у россиян в крови идти умирать за своего диктатора, еще и учитывая такой репутационный удар для России как Курская операция.

Однако масштабная мобилизация может стать большой катастрофой персонально для Путина. Вой россиян из-за неготовности Кремля к операции в Курской области может развеять миф о "святом царе" Путине.

Если на самом деле возникнет огромный кризис недовольных россиян, то какая-то из башен Кремля может использовать это недовольство для трансфера Путина. Напомню, что в прошлом году попытка трансфера все-таки была – имею в виду Пригожина. Есть ли группа кабинетов, которые теоретически, а может и практически готовят очередной "подкоп" под Путина? Да, и эта мобилизация, если будет неточной может стать настоящей "пороховой бочкой", на которой может подорваться сам Путин,

– отметил Черник.

Он также привел интересную историческую параллель. В 1905 году российский царь Николай II приказал подавить демонстрацию рабочих, что привело к "Кровавому воскресенью", когда погибли сотни человек. Это подорвало легитимность царя и стало одной из ключевых причин революции в российской империи.

"Это действительно подложило "мину" под его трон и он "взорвался". Путин очень боится этой "мины", – подчеркнул полковник запаса.

Операция Сил обороны Украины в Курской области подчеркнула проблемы, с которыми столкнулся Кремль. В частности, оккупационная армия не получает достаточного количества солдат, чтобы перекрыть потери на фронте, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. В Bloomberg отмечают, что Россия может объявить призыв уже в конце этого года, чтобы пополнить резервы.

Черник сказал, чем для Путина обернется большая мобилизация: смотрите видео

А вот российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко не слишком верит, что сейчас кто-то в России решится на резкие шаги и прямо выступит против кремлевского диктатора. Дело в том, что окружение очень боится Путина, в частности, после того, как он ликвидировал Евгения Пригожина.

Поэтому пока страна-агрессор не потерпит серьезного поражения – вряд ли что-то изменится. Путин сохранит свою власть.

"Изменения могут произойти после большого военного поражения и потери части оккупированных территорий, например Крыма. Тогда это возможно. Или если второй фронт, который открыли в Курской области, начнет расширяться на другие области", – объяснил Яковенко.

Путин слабый, мифы о России окончательно разрушены

Владимир Путин не смог отреагировать должным образом на ситуацию в Курской области. Соответственно, он выглядит слабым как снаружи, так и внутри. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, чтобы не делал российский диктатор – это уже действия постфактум, Россия не может остановить Силы обороны в Курской области.

Наступательные действия украинских сил на Курщине продолжаются. Путин ничего не может сделать. Он абсолютно слаб и это замечают все, кому надо – западные политики, аналитики. Это не замечают только те, кто предпочитают этого не замечать,

– подчеркнул Мусиенко.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев подчеркнул, что реакция Запада на операцию Украины в Курской области была достаточно положительной. В частности, звучали одобрительные заявления со стороны немецких, французских, американских партнеров. Даже говорилось о поставках дополнительного вооружения.

"Самое главное, что мы увидели во всех этих заявлениях, – это то, что наши партнеры перестали верить в российские мифы. Они больше не верят, что Россия не может проиграть, что она отреагирует ядерным оружием", – объяснил Краев.

По его словам, именно эти вопросы сдерживали партнеров от полноценной помощи нашему государству.