Сосредоточили 45 тысяч военных на Курщине, – Сырский рассказал, как Россия хочет вытеснить ВСУ
Александр Сырский прокомментировал потери врага на Курском направлении. А также добавил, что сейчас в Курской области Россия сосредоточила около 45 тысяч военных.
В мае украинская разведка подтвердила замысел России по наступлению на Сумском направлении из Курской области. Именно поэтому было принято решение провести наступательную операцию на опережение и перенести боевые действия на российскую территорию в Курской области, передает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.
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Какие потери россиян на Курском направлении
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, по состоянию на 5 ноября, за почти три месяца операции потери врага на Курщине составляют 20 842 человека, из которых 7905 ликвидированы, 12 220 ранены и 717 взяты в плен.
Также удалось уничтожить 1101 единицу российской военной техники и вооружения, а именно 54 танка, 276 боевых бронированных машин, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.
Главнокомандующий ВСУ отмечает, что Россия стремится к выходу украинских войск с этой территории. Сейчас там сосредоточено около 45 тысяч военных. Россия пытается увеличить количество войск и привлечь туда военных из Северной Кореи.
Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории,
– говорит Сырский.
За героизм и успехи во время операции на Курщине государственными наградами отметили около 2000 украинских военнослужащих.
Что известно о войсках КНДР на Курщине
- Россия привлекла войска КНДР к войне против Украины, вероятно для того, чтобы отбить Курскую область. Сейчас российской армии не хватает собственных войск, поэтому она надеется на помощь Северной Кореи.
- Рустем Умеров официально подтвердил первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР. Однако участие северокорейских солдат в боях пока не систематическое.