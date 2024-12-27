Экс-глава разведки оценил, какой эффект даст уничтожение 3 российских капитанов на Запорожье

Ликвидация трех российских капитанов на Запорожском направлении – результат системной работы по ослаблению врага. Очень хорошо, что удается уничтожать такие цели.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что удалось уничтожить командира батальона, начальника разведки полка и командира зенитной батареи.

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Какой эффект даст эта операция

Как отметил Маломуж, именно такие офицеры влияют на решение на конкретном участке фронта. Речь идет о расстоянии 10-15 километров.

Именно там они формируют наступательные операции, различные ударные группы, координируют работу с другими подразделениями. Поэтому уничтожение таких руководителей – это чрезвычайно важно. Потому что идет удар по системе управления в конкретном секторе,

– сказал Маломуж.

Важно, что Силы обороны смогли выявить, где именно будет проводиться совещание. А потом удалось успешно попасть в место скопления офицерского состава.

Тут работали подразделения и ГУР, и СБУ, и Сил беспилотных систем и т.д. Идет глубокая работа разведки на фронтовом уровне. Затем идут слаженные действия, которые приносят конкретный результат,

– подчеркнул Маломуж.

Напомним, по состоянию на 27 декабря Россия потеряла более 782 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9644 российских танков, 19951 боевых бронированных машин, 21379 артиллерийских систем и т.п.