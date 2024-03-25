"Навсегда 24": на войне погиб бывший сотрудник hromadske Николай Оранский

22 марта 2024 года на войне с Россией погиб Николай Оранский - бывший инженер телевизионной студии на hromadske.

Воин работал на телевидении с 2019 по 2022 год, а после этого присоединился добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Николай Оранский был оператором БпЛА в 118 отдельной механизированной бригаде и погиб во время боевого задания под Роботиным на Запорожском направлении.

Теперь ему навсегда 24 года. hromadske выражает искренние соболезнования родным и близким Николая,

– говорится в сообщении.

По данным ИМИ, Николай Оранский стал 75-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Они отдали жизнь за Украину

Во вторник, 19 марта, погибла боевой медик Анастасия Марьянчук "Троя". Ее потеря стала большим ударом для военного сообщества. С начала полномасштабного вторжения Анастасия Марьянчук "Троя" пошла воевать за Украину в ДУК ПС. Впоследствии она стала медиком 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК.

На войне погиб украинский журналист и военный Петр Цурукин, которого ранее считали пропавшим без вести. Известно, что Петр Цурукин работал на телеканале "СТБ". Он был главным редактором проекта "Один за всех". Кроме того, он был ведущим телеканала KYIV LIVE.

На фронте погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Артем "Ронин" Жигадло. "Ронин" участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелых условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении погиб военный из Киевской области Богдан Бородай. Жизнь 26-летнего защитника оборвалась в результате вражеского обстрела. За свою героическую службу военный был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

выражает свои соболезнования родным и близким Николая. Низко кланяемся ему за мужество и подвиг ради будущего нашего государства!