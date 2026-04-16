Кадрами эвакуации бойца поделились на странице 210-го Отдельного Штурмового Полка.
Как роботизированный комплекс вывозил раненого воина с передовой?
Военные отметили, что наземный роботизированный комплекс (НРК) TerMIT успешно эвакуировал раненого собрата в Запорожье. Штурмовики использовали РНК для транспортировки раненого с одной позиции на другую.
Операторы РНК спасли жизнь побратима: смотрите невероятное видео
В целом же наземный роботизированный комплекс TerMIT – это многофункциональная гусеничная платформа, разработанная украинской компанией Tencore. Его используют для логистики, эвакуации, минирования, разминирования и огневой поддержки, устанавливая нужные модули в зависимости от задач.
Робот отличается высокой проходимостью благодаря гусеницам и низкому центру тяжести, что позволяет работать на сложной местности – в лесу, болоте, снегу или на камнях. Как отмечал Михаил Федоров, платформа способна эффективно перевозить грузы даже под разными углами наклона.
За раз TerMIT может транспортировать до 300 килограммов, а за месяц – десятки тонн. Он также оснащен камерами ночного и дневного видения, что позволяет работать круглосуточно и уменьшает риски для военных.
Интересно! На днях Владимир Зеленский рассказал, что украинские НРК и БпЛА впервые захватили вражескую позицию без участия пехоты и потерь.
При этом, журналистка Юлия Кириенко-Меринова в апреле сообщила, что на передовой возникает нехватка наземных роботизированных комплексов из-за трудностей с их централизованным снабжением в бригады. Она отметила, что военные вынуждены самостоятельно переоборудовать НРК, в частности для эвакуации поврежденных или уничтоженных наземных дронов.
Что известно о подобных эвакуационных операциях?
Украинские защитники активно применяют такие комплексы на фронте, ведь они позволяют выполнять часть задач без риска для людей, в частности эвакуацию раненых.
В частности, первый механизированный батальон KASSTA 66-й отдельной механизированной бригады использовал НРК для вывоза раненых бойцов. За одни сутки удалось провести две успешные эвакуации и передать спасенных военных медикам.