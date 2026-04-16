Вытащили раненого собрата с позиций благодаря НРК: штурмовики показали впечатляющее видео эвакуации

Современные военные технологии, которые украинцы активно внедряют в механизмы ведения боевых действий, на самом деле спасают жизни. Наземные роботизированные комплексы способны эвакуировать раненых бойцов из-под обстрелов для оказания им надлежащей медицинской помощи. Один из таких случаев спасения произошел в Запорожье.

Кадрами эвакуации бойца поделились на странице 210-го Отдельного Штурмового Полка.

Как роботизированный комплекс вывозил раненого воина с передовой?

Военные отметили, что наземный роботизированный комплекс (НРК) TerMIT успешно эвакуировал раненого собрата в Запорожье. Штурмовики использовали РНК для транспортировки раненого с одной позиции на другую.

В целом же наземный роботизированный комплекс TerMIT – это многофункциональная гусеничная платформа, разработанная украинской компанией Tencore. Его используют для логистики, эвакуации, минирования, разминирования и огневой поддержки, устанавливая нужные модули в зависимости от задач.

Робот отличается высокой проходимостью благодаря гусеницам и низкому центру тяжести, что позволяет работать на сложной местности – в лесу, болоте, снегу или на камнях. Как отмечал Михаил Федоров, платформа способна эффективно перевозить грузы даже под разными углами наклона.

За раз TerMIT может транспортировать до 300 килограммов, а за месяц – десятки тонн. Он также оснащен камерами ночного и дневного видения, что позволяет работать круглосуточно и уменьшает риски для военных.

Интересно! На днях Владимир Зеленский рассказал, что украинские НРК и БпЛА впервые захватили вражескую позицию без участия пехоты и потерь.

При этом, журналистка Юлия Кириенко-Меринова в апреле сообщила, что на передовой возникает нехватка наземных роботизированных комплексов из-за трудностей с их централизованным снабжением в бригады. Она отметила, что военные вынуждены самостоятельно переоборудовать НРК, в частности для эвакуации поврежденных или уничтоженных наземных дронов.

