Россия перебросила 50 тысяч военных на Курщину, – Сирский

Операция ВСУ в Курской области до сих пор продолжается. Туда россияне могли уже перебросить примерно 50 тысяч своих военных.

Такая цифра была озвучена по состоянию на 10 октября. Ее сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в документальной ленте в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Чем выгодна переброска российских войск

Свои войска Россия, по словам Сырского, перебросили с других направлений, где они вели наступательные действия.

Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений,

– так сказал он.

Главком также отметил, что переброска российских войск привела к ослаблению их группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и Краматорском направлении.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", – добавил Сырский.

К слову, западные СМИ, анализируя ситуацию, говорят, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше. Там также добавляют, что ВСУ до сих пор не сталкивалась на этом направлении с любыми значительными проблемами с поставками, потому что россияне вели там лишь ограниченные контратаки и сосредоточили свои силы на продвижении на Востоке.