Опять спальный район: детали ночного удара ФАБами по Харькову

В ночь на 22 сентября враг в очередной раз нанес мощный удар по Харькову. Россияне атаковали город с авиации, которая взлетала с Белгородщины. На этот раз мишенью ФАБов стал квартал многоэтажек.

ФАБ попал в тротуар неподалеку жилой многоэтажки. Только чудо уберегло от того, что в результате атаки могло быть гораздо большее количество жертв, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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К медикам обратился 21 человек

В результате атаки взрывная волна выбивала окна в доме, сильно повыгибала металлические двери, что привело к блокированию людей.

Это спальный район города – Алексеевка. К счастью, попадание произошло буквально в нескольких метрах в дерево, которое росло возле подъезда. В результате удара возникла взрывная волна, которая вызвала значительные повреждения дома,

– пояснил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Спасатели, полиция и волонтеры в течение ночи помогали людям выйти из заблокированных квартир. Спасателям приходилось залезать через окна в помещения, чтобы проверить, нет ли там раненых, при необходимости оказать первую помощь, вывести пострадавших из подъездов.

Ночью из многоэтажек было эвакуировано около 70 человек. Дома подверглись сильным разрушениям, повреждено около 1200 окон и побиты 20 машин. Пострадало садик и магазины, расположенные рядом.

За помощью к медикам обратился 21 человек, среди них есть дети – трое 8-летних и двое – 17-летних. Один из подростков, а также 39-летняя женщина находятся в больнице. В общем госпитализированы 8 человек.

Один 17-летний ребенок в состоянии средней тяжести. Среди взрослых есть пострадавшие в среднем состоянии, даже одна тяжелая женщина. Остальные пострадавшие в легком состоянии,

– отметил Виктор Забашта, директор Центра экстренной помощи.

Всего за неполную неделю россияне ударили по Харькову 4 раза. Были дни, в которые массированных атак происходило несколько с разницей в несколько часов. В результате этих атак в Харьковской области 4 человека погибли и 65 получили ранения, среди них – 7 детей.

Два человека погибли 20 сентября в селе Новоосиново Купянского района. Там россияне атаковали местный рынок. Из-за удара по магазину погибла продавщица и мужчина, который пришел скупиться.

Россияне несколько дней подряд наносили удары по больницам, рядом с подземной школой, по частным домам, по гражданскому транспортному предприятию.

В то же время городской голова Игорь Терехов отметил, что в спальном районе Харькова, по которому враг бил ночью 22 сентября, нет ни одного военного и военных расположений.

Это настоящий терроризм. Каждый день, каждую ночь Харьков находится под ударами,

– отметил он.

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