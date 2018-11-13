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      Определился состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

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      Валентина Семеренко
      Валентина Семеренко / biathlon.com.ua

      Первый этап Кубка мира начнется 2 декабря со смешанных эстафет в словенской Поклюке. Туда отправятся шесть женщин и пятеро мужчин.

      Отметим, что программа этапа в Поклюке включает в себя сразу 5 видов гонок: одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно поэтому тренеры обеих команд решили включить в состав на одного человека больше, чем предусматривает квота сборной на некоторые виды гонок. Напомним, в нынешнем сезоне в гонках с раздельным стартом сборная Украины имеет право выставлять четверых мужчин и пятерых женщин.

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      Так, в женскую сборную вошли Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок, сообщает xsport. Вместе с Витой и Валей Семеренко, а также Еленой Пидгрушной, Журавок проводит подготовку в швейцарском Ленцерхайде. Еще две девушки, которые выступят в Поклюке, тренируются отдельно от команды. Юлия Джима готовится к старту Кубка мира вместе со словенской сборной, а Анастасия Меркушина, под руководством своего тренера-отца, и вскоре присоединится к мужской сборной Украины.

      Определился с составом команды на первый этап Кубка мира и старший тренер мужской сборной Юрай Санитра. Из Шушена, где команда находилась первые 12 дней сбора, лидеры сборной Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий отправятся в австрийский Обертиллиях, где проведут заключительную часть подготовки к старту нового сезона.

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      Также наставник мужской сборной сообщил, что на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре выступят Тарас Лесюк, Виталий Труш, Богдан Цымбал, Андрей Доценко и Антон Дудченко. Эта часть команды, а также Руслан Ткаленко, пропустивший несколько летних сборов из-за травмы, осталась тренироваться в Шушене, вместе со вторым составом женской сборной.

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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