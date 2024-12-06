Боятся "ядерки" и верят в наступление России на НАТО: американцы высказались о войне в Украине

Эксперты провели опрос среди американцев, в частности относительно потенциального исхода окончания войны России против Украины, в этом мнения граждан США расходятся. В то же время большинство склонно думать, что Кремль может напасть на какую-то из стран НАТО.

Также, согласно опросам, среди американцев есть тенденция к росту беспокойства относительно риска применения ядерного оружия со стороны России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет опроса Института Рональда Рейгана.

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Каковы результаты опроса американцев

По результатам исследования Института Рональда Рейгана, 41% респондентов считает, что сейчас Россия побеждает в войне с Украиной, такой показатель более распространен среди 45% избирателей Дональда Трампа. В то же время только 24% считают, что Украина побеждает.

Интересно, что избиратели Камалы Харрис (29%) выражают больше оптимизма, чем избиратели Трампа (21%). Кроме вышеупомянутого, около 22% считают, что ни одна из сторон не побеждает. Отличаются также соображения относительно потенциального результата войны.

Около 33% опрошенных американцев прогнозируют, что Россия захватит часть украинской территории, тогда как 26% считают, что война затянется на неопределенный срок. Только 17% верят, что Украина полностью вернет захваченные земли под свой контроль.

По мнению 59% опрошенных, наше государство будет готово к дипломатическому достижению мира даже в случае территориальных уступок Москве. Такое мнение разделяют как 63% избирателей республиканца, так и 55% выборов демократки. Также высоки опасения по поводу более широких последствий этой войны.

В отчете говорится, что 76% респондентов опасаются, что Россия может применить ядерное оружие в войне против Украины. Еще 70% обеспокоены тем, что Россия может осуществить ядерную атаку на США. Опрос свидетельствует и о том, что 79% обеспокоены потенциальной российской атакой на НАТО.

Он показал, что американцы в основном воспринимают Россию как противника – 80% против 14%. Кроме того, 85% обеспокоены финансированием кибератаки против США Россией. Еще 79% выражают беспокойство из-за сотрудничества России с Ираном и другими режимами.